El Levoit Windi Mini Pro es un ventilador pequeño pensado para noches de calor, escritorio y mesilla

La caja incluye el ventilador, la base de carga, el mando a distancia, un cable USB-C y la documentación. La base funciona como dock, se deja el ventilador colocado sobre ella y se carga de forma cómoda. Cuando está listo, se puede levantar y llevarlo a otra zona sin depender del cable. Es uno de esos detalles que parecen menores hasta que se usan a diario.

La construcción transmite una idea bastante funcional. No hay elementos especialmente llamativos ni un diseño que busque protagonismo. Es un aparato discreto, vertical y fácil de colocar en casi cualquier rincón. Ese punto es importante, porque muchos ventiladores pequeños terminan siendo incómodos por el ruido, por la vibración o por la necesidad de tener siempre un enchufe cerca. Aquí, la clave está en que se puede usar de forma autónoma gracias a su batería.

El Levoit Windi Mini Pro es un ventilador de torre compacto, con unas dimensiones aproximadas de 12,5 x 12,5 x 34 centímetros y un peso de 1,4 kilos. Esto lo coloca en el terreno de los ventiladores personales, queda bien en una mesilla de noche, en un escritorio o sobre una cómoda, pero no está pensado para mover el aire de una habitación grande como lo haría una torre convencional.

El Levoit Windi Mini Pro es un gadget para mitigar el calor sin encender el aire acondicionado ni asumir un salto notable en la factura eléctrica. Un ventilador no enfría una habitación, eso conviene tenerlo claro, pero sí mejora la sensación térmica cuando mueve el aire cerca del cuerpo. Y ahí es donde este modelo puede ser una solución en situaciones concretas, sobre todo con el verano ya encima.

Lo más interesante del Levoit Windi Mini Pro es que puede funcionar sin estar enchufado. La batería va integrada en el propio ventilador, mientras que la base actúa como estación de carga. Esto permite usarlo en la cama, en el escritorio, en la cocina o incluso de forma puntual en una terraza, siempre con sentido común y sin exponer la base ni el cable a condiciones para las que no están pensados.

La autonomía se mueve entre 5 y 20 horas, dependiendo del modo utilizado. Es una horquilla amplia, pero razonable. En velocidades bajas puede cubrir una noche completa, mientras que en modos más potentes la duración se reducirá de forma evidente. Para el uso nocturno, que probablemente sea uno de sus escenarios más habituales, lo lógico es utilizarlo en una velocidad baja o media, no al máximo.

Este punto lo hace una alternativa cómoda para quienes no quieren tener cables en la mesilla o para quienes necesitan moverlo entre habitaciones. También es útil en escritorios en los que no sobran enchufes o donde ya hay demasiados dispositivos conectados. No es solo una cuestión estética: poder colocarlo donde realmente hace falta mejora mucho la utilidad del producto.

Silencioso, especialmente en el uso nocturno

El Levoit Windi Mini Pro anuncia un nivel de ruido desde 20 dB en el modo mínimo. Es importante entender bien el dato, no significa que siempre funcione a ese volumen, sino que puede alcanzar ese nivel en la velocidad más baja. En los modos superiores el ruido aumenta, como ocurre en cualquier ventilador.

Aun así, su planteamiento es claramente nocturno. En una mesilla, a poca distancia de la cama, no hace falta utilizarlo al máximo para notar el flujo de aire. En velocidad baja resulta más adecuado para dormir, leer o dejarlo funcionando con temporizador. Además, el hecho de que tenga un sonido contenido ayuda a que no se convierta en una molestia constante durante la noche.

También encaja bien para teletrabajar o estudiar. Hay ventiladores pequeños que refrescan, pero generan un zumbido incómodo cuando se usan durante muchas horas. En este caso, el equilibrio está mejor resuelto: no busca lanzar aire a varios metros, sino crear una brisa cercana sin distraer demasiado.

Aire directo, no una solución para toda la casa

El flujo de aire anunciado alcanza hasta 7,0 m/s a corta distancia, una cifra interesante para un ventilador de este tamaño. Este producto funciona mejor cuando está cerca del usuario. En una mesa de trabajo, junto a la cama o apuntando hacia una zona concreta, cumple su cometido. En una habitación grande, su efecto será mucho más limitado.

La oscilación de hasta 90 grados ayuda a repartir el aire en un área algo más amplia. También puede ajustarse a rangos menores, lo que resulta práctico si se quiere dirigir el flujo sin que el ventilador esté girando demasiado. Para una mesa compartida o para una habitación pequeña, esa oscilación aporta comodidad.

Detalles pensados para la noche

Otro punto que me gusta es la luz cálida de 2700K con varios modos. No está pensada para sustituir una lámpara, sino para crear una iluminación suave por la noche. En una mesilla tiene bastante sentido, permite moverse por la habitacióno dejar una luz ambiental sin encender una lámpara más fuerte.

El temporizador también encaja con ese uso. Permite programar el apagado a 2, 4, 8 o 12 horas, por lo que se puede dejar funcionando al acostarse sin preocuparse de apagarlo después. Es una función sencilla, pero muy práctica en un ventilador pensado para dormir.

El mando a distancia completa bien el conjunto. No es imprescindible, pero se agradece cuando el ventilador está en una mesilla, sobre una cómoda o a cierta distancia del escritorio. Poder cambiar la velocidad, activar la oscilación o apagarlo sin levantarse refuerza esa sensación de producto cómodo para el día a día.

Bajo consumo y uso cómodo

Uno de los argumentos más interesantes de este tipo de ventiladores es el consumo. No tiene nada que ver con el gasto de un aire acondicionado, aunque tampoco es una solución mágica. Consume electricidad, carga una batería y necesita energía para funcionar, pero su impacto es muy bajo frente a sistemas de climatización más exigentes.

En noches de calor moderado, puede ser suficiente para retrasar el uso del aire acondicionado o evitar encenderlo durante varias horas. También puede ayudar a combinar mejor ambos sistemas, aire acondicionado durante menos tiempo y ventilador después para mantener una sensación agradable. Esa es probablemente la lectura más realista desde el punto de vista energético.

Eso sí, hay un detalle importante, para aprovechar todas sus velocidades conviene usar un cargador adecuado. El equipo utiliza cable USB-C, pero no cualquier cargador ofrecerá el mismo rendimiento. Si se usa uno de baja potencia, puede limitarse el funcionamiento. Además, la carga completa puede alargarse varias horas, especialmente si se utiliza mientras se carga.

Lo que más me ha convencido

Lo mejor del Levoit Windi Mini Pro es que entiende bien su papel. No intenta ser un ventilador grande en miniatura, sino un dispositivo de proximidad cómodo, silencioso y fácil de mover. La batería integrada es su gran ventaja frente a muchos modelos de sobremesa, porque permite colocarlo justo donde hace falta.

También me parece acertado el enfoque para dormitorio. Bajo ruido, temporizador, luz cálida, mando y formato compacto forman una combinación muy práctica. No todos esos elementos son imprescindibles por separado, pero juntos hacen que el producto tenga sentido como ventilador de noche.

Otro punto positivo es que no ocupa espacio. Hay ventiladores más potentes, pero también más aparatosos. Este se puede dejar en una mesa pequeña, en una estantería o en una mesilla sin que estorbe demasiado. Para pisos pequeños, habitaciones con poco espacio o escritorios cargados de dispositivos, es una ventaja clara.

Mi veredicto

El Levoit Windi Mini Pro es un ventilador pequeño, silencioso y muy práctico para usos concretos. Su mejor escenario está en la mesilla de noche, el escritorio o cualquier zona donde se necesite aire directo sin depender siempre de un enchufe. La batería integrada marca la diferencia, y la base tipo dock hace que cargarlo sea cómodo.

No es un ventilador para climatizar una habitación grande ni para sustituir al aire acondicionado en días de calor extremo. Su valor está en mejorar la sensación térmica con muy poco consumo, sin ruido excesivo y con una comodidad de uso que se agradece en el día a día.

Para quien busca un ventilador portátil, discreto y pensado especialmente para dormir o trabajar, el Levoit Windi Mini Pro es una opción que interesa. No es el más barato, tiene un precio de 99 euros, pero sí uno de esos productos que justifican mejor su compra cuando se usan cada noche y se aprecia poder moverlo sin cables por toda la casa.