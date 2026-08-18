Dentro de la fábrica GEEKOM en China: así nace cada Mini PC antes de llegar a tu escritorio

El pasado julio visité Shenzhen para recorrer la fábrica GEEKOM, una parada que llevaba tiempo queriendo hacer porque pocas marcas dejan ver de cerca cómo se fabrica un Mini PC. La jornada se dividió en dos partes: por la mañana, las oficinas centrales en Shenzhen; por la tarde, la planta de producción en Dongguan, en la provincia de Guangdong, a poco más de una hora de distancia. Me acompañó durante todo el recorrido personal de relaciones públicas de la marca, que me fue explicando cada estación del proceso.

Las oficinas de Shenzhen, entre showroom y cronología de marca

La sede de Shenzhen ocupa un edificio de oficinas dentro del complejo Wanke Yun Chuang. En la planta baja, un showroom agrupa el catálogo por categorías, Mini PC, portátiles, un Pocket PC de formato UMPC y una consola portátil de la línea gaming, con paneles técnicos de varias series, entre ellas los Mini PC con procesadores Intel de última generación y AMD Ryzen.

Durante mi recorrido vi placas, prototipos etiquetados a mano, entre ellos uno con un chip Rockchip, que apuntan a que la marca prueba plataformas más allá de las habituales x86 antes de decidir qué llega a producción.

Una pared del showroom resume parte de la historia de la marca. Según datos facilitados por la compañía, el grupo matriz de GEEKOM se fundó en Taiwán y acumula más de 23 años de experiencia en la industria de los ordenadores personales; hoy, parte de sus operaciones de marketing y fabricación se concentran en China, mientras el equipo de I+D sigue radicado en Taiwán.

GEEKOM se lanzó como marca propia en 2022, y su primer producto, el IT8, llegó a estar entre los tres más vendidos de la categoría Mini PC en Amazon en mayo de ese año. A finales de 2023, la compañía contaba con más de 200 empleados y 3.000 metros cuadrados de oficinas en Shenzhen, cifras fechadas en ese momento y que la propia empresa podría haber superado desde entonces.

Así se fabrica un Mini PC GEEKOM, paso a paso

La fábrica de Dongguan, aproximadamente a una hora en coche desde Shenzhen, empieza con una línea de montaje superficial, conocida como SMT, con máquinas Panasonic que colocan los componentes sobre la placa base a gran velocidad después de que una impresora deposite la pasta de soldadura sobre cada punto de contacto. Dos controles de calidad automáticos, uno antes y otro después del paso por el horno de reflujo, revisan visualmente cada placa. Un sistema de inspección de pasta mide el volumen de soldadura depositado, y un equipo de inspección óptica automática compara cada componente colocado con una imagen de referencia para detectar fallos que a simple vista pasarían desapercibidos.

Antes de llegar al montaje final, algunas placas base pasan por una sala de pruebas de compatibilidad, donde decenas de placas de sobremesa de distintas marcas y generaciones sirven como banco de ensayo para validar qué combinaciones de memoria RAM funcionan de forma estable con cada plataforma, sometidas a test de estabilidad y de ciclos de suspensión. Ya en la línea de montaje final, los operarios integran la placa en el chasis, cierran la carcasa y depositan cada unidad en una bandeja antiestática antes de pasarla a la siguiente estación.

El laboratorio de fiabilidad, donde se prueba la resistencia antes de fabricar en serie

Antes de que un modelo llegue a producción en serie, GEEKOM lo somete a una batería de pruebas de resistencia en una sala aparte de la línea de montaje. Hay una cámara climática Hongjin que somete los equipos a temperaturas de entre -20 y 60 grados centígrados para comprobar cómo responden los componentes a cambios térmicos bruscos, y un banco de pruebas que pulsa las teclas de un teclado de forma automática hasta un millón de veces, a un ritmo de 200 pulsaciones por minuto, para simular años de escritura en apenas un par de días.

En la misma sala, un brazo mecánico deja caer los equipos de forma controlada sobre una superficie rígida para comprobar que la carcasa aguanta un golpe accidental, y un equipo de rayos X Scienscope revisa las soldaduras internas de cada placa en busca de defectos que ningún control visual detectaría. Estas pruebas no son exclusivas de un modelo concreto, y la marca las aplica a distintas familias de producto antes de dar el visto bueno a la fabricación en serie, lo que incluye también los componentes internos que después integran los Mini PC.

El rodaje, el paso menos visible y más determinante

Lo que más me llamó la atención de toda la visita fue la sala de rodaje. Decenas de Mini PC GEEKOM ya montados, conectados en fila y encendidos durante horas, vigilados por un software propio de la compañía que registra cualquier fallo antes de que la unidad salga de fábrica. Es un paso que explica mejor que cualquier especificación por qué un equipo aguanta encendido años sin problemas o, por el contrario, empieza a fallar a los pocos meses.

Después del rodaje llega el empaquetado, con las cajas ya cerradas avanzando por cinta hasta las zonas de paletizado, listas para salir hacia sus mercados de destino.

Volver al origen de lo que ya tenía en la mesa

He probado bastantes Mini PC de GEEKOM en mi escritorio a lo largo de los últimos años, así que llegar hasta el lugar donde nacen esos mismos equipos, que hasta entonces solo conocía por especificaciones, era algo como cerrar círculo. Poder recorrer un proceso de fabricación completo, del componente suelto a la caja cerrada, sigue siendo un privilegio poco habitual para quien escribe sobre tecnología de consumo.

La mayoría de las veces solo vemos el resultado final, sin las horas de pruebas ni los controles intermedios que hay detrás. Después de ver el proceso de principio a fin entiendo mejor por qué algunos Mini PC aguantan encendidos todo el día sin pestañear.