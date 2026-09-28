Wallapop incorpora Bizum: así podrás pagar sin compartir tu número de teléfono con desconocidos

Comprar y vender de segunda mano en Wallapop cambia en un detalle que muchos usuarios llevaban tiempo echando en falta. Desde hoy, la plataforma permite pagar con Bizum sin salir de la aplicación, tanto en quedadas presenciales como en compras que se gestionan a través de Envíos. Hasta ahora, cerrar un pago con Bizum obligaba a intercambiar el número de teléfono con la otra persona, un paso que muchos preferían evitar.

Pagar sin dar tu número a un desconocido

Para ponerlo en marcha, el comprador elige Bizum durante el proceso de pago y solo tiene que confirmar la operación desde la aplicación de su banco, sin escribir los dieciséis dígitos de una tarjeta ni compartir su teléfono con quien vende el artículo.

Esa función interesa sobre todo a quien compra o vende en persona. Hasta ahora, dos usuarios que querían pagar con Bizum en una quedada tenían que darse los números manualmente, algo que a muchos les resultaba incómodo por privacidad. Con la integración, ese paso desaparece y la operación queda registrada dentro de la propia aplicación.

Wallapop no fija tope al importe de las operaciones ni al número de pagos que se pueden hacer con Bizum a través de la plataforma, así que sirve tanto para un artículo de pocos euros como para una compraventa más cara.

El dinero que espera hasta que llega el paquete

En las compras que se resuelven a través de Envíos, el servicio de mensajería propio de Wallapop, el nuevo método de pago funciona bajo la Protección Wallapop. Eso significa que el dinero queda retenido por la plataforma hasta que el comprador confirma que ha recibido el artículo y que corresponde con lo anunciado.

Es el mismo mecanismo que ya aplican otras formas de pago dentro de Envíos, y ahora se extiende también a Bizum. Para el vendedor implica cobrar solo cuando el trato se cierra de verdad, y para el comprador, no adelantar el dinero antes de comprobar el paquete.

Menos hueco para las estafas típicas de Bizum

La integración también busca cerrar una puerta habitual a los intentos de fraude. Según explica Wallapop, sus usuarios solo confirman compras desde la aplicación de su banco y en ningún momento reciben ni tienen que aceptar solicitudes de cobro a través de Bizum, un truco que suelen usar los estafadores en aplicaciones de compraventa para hacerse pasar por vendedores y cobrar sin entregar nada a cambio.

«En Wallapop evolucionamos constantemente la experiencia de compraventa para adaptarnos a las necesidades de nuestros más de 23 millones de usuarios. La incorporación de Bizum responde a unos hábitos de pago ya plenamente asentados en España y nos permite ofrecer una experiencia ágil y sencilla, manteniendo las garantías de protección que caracterizan a nuestra plataforma», explica Fernanda Castillo, responsable de Marketplace en Wallapop.

Bizum, el sistema que ya mueve millones de pagos al día

Bizum superaba los 32 millones de usuarios y los 120.000 comercios online adheridos en junio de 2026, según datos de la propia compañía, que además contabiliza 15.000 códigos de donación activos en su red. Prácticamente todos los bancos que operan en España ofrecen el servicio a sus clientes, con una cuota conjunta que supera el 99% del mercado.

El sistema se apoya en transferencias inmediatas SEPA y en la identificación del usuario a través de su número de móvil, sin necesidad de compartir los datos completos de una cuenta bancaria. Solo en 2025, los usuarios de Bizum en España hicieron una media de 3,4 millones de transferencias instantáneas al día, la cifra que explica por qué cada vez más plataformas de compraventa, como Wallapop ahora, deciden sumarlo a sus opciones de pago.