Por qué todas mis ventas en Wallapop son 5 estrellas (y tengo 184)

Vender en Wallapop es una manera muy sencilla de dar una nueva vida aquellos productos que tienes en casa y no utilizas. Según un estudio, en cada domicilio hay una media de 7000 € en productos que no utilizamos y a los cuales podríamos dar salida. Mi experiencia con Wallapop se remonta a 2016, y desde entonces mi trayectoria me ha permitido saber todo aquello que funciona y lo que no, así como los trucos para poder vender bien y conseguir buenas valoraciones.

Wallapop: algunas consideraciones

Wallapop es una plataforma que se remonta al año 2013 y que ponen contacto a vendedores y compradores con el objetivo de realizar ventas directamente en mano. La esencia de Wallapop es esa, poder comprar y vender cerca de ti. Sin embargo, cada vez son más las personas que utilizan Wallapop comprando artículos desde cualquier punto de España, incluso se ha expandido a tierras italianas.

Mi experiencia general es muy positiva, si bien debes aprender a lidiar con aquellas personas que no tienen buenas intenciones. Pero esto es algo que puede ocurrir en cualquier plataforma, así que, como vendedor, debes tener muy claras tus pautas y seguir unas recomendaciones que te ayudarán a no perder el tiempo.

Cómo vender bien en Wallapop

Hay artículos que no piensas que van a tener una buena salida en Wallapop, pero que sin embargo, se venden de manera rápida. Estos los que tienen relación con el mundo infantil, como ropa y artículos de bebé, o juguetes. Pero no cabe duda de que la tecnología es la estrella de las ventas en Wallapop. Teléfonos móviles, ordenadores o consolas suelen tener muy buena acogida dentro de esta plataforma.

Sin embargo, el problema de vender estos artículos es que muchísimas personas van a ir directamente a degüello ofreciendo cantidades ridículas. Para evitarlo, debes tener muy claro cuál es tu precio final. Debes ponerte una línea roja que no vas a sobrepasar o, directamente, marcar el anuncio, precio no negociable. Es verdad que para muchos supone una barrera, pero es tu producto y por tanto, son tus condiciones. Aun con esas, siempre hay personas que habiendo visto lo de precio no negociable van a seguir insistiendo.

Haz buenos anuncios

Para vender bien un artículo en Wallapop, el anuncio debe estar bien completo. No vale con copiar la descripción que encuentres de Internet, sino redactar algo en el que realces sus virtudes, pero en ningún momento ocultes los fallos, si es que los tuviera. Por ejemplo, si vendes un teléfono móvil que tiene una grieta en la pantalla, no tiene caja o le falta el cargador, nunca has de omitir estos aspectos.

Aportar factura de un artículo siempre es un aspecto muy positivo. Puedes entregarla con total tranquilidad al comprador, incluso omitiendo tus datos personales, no pasa nada porque entregues una fotocopia con tus datos personales tachados. Si en la factura aparece el número de serie del modelo del artículo, será suficiente para poder ejecutar la garantía.

Igualmente, haz fotos reales. Con la cámara de cualquier teléfono puedes hacer unas fotos bastante buenas y competentes, en la que se vean bien todos los detalles del artículo. Te proporciona la opción de subir hasta 10 fotos, así que ya lo sabes, aumentará tus posibilidades de venta si haces fotografías en la que se vea muy bien el artículo general y todos los detalles que deseas reseñar.

Es obvio decir que deberás poner un precio ajustado a la realidad, no es nada extraño ver artículos en Wallapop a un precio mayor que en tienda. Si tu precio es atractivo, no tiene por qué ser bajo, aumentarás las posibilidades de vender rápido. También puedes ir variando el precio según tu interés en vender o no. Me ha pasado muchas ocasiones, he puesto un artículo a un precio y han empezado a molestarme con demasiada rebajas, así que lo he subido. Si no tengo demasiado interés en vender un artículo, el precio es alto. Si lo quiero vender rápidamente, el precio es más atractivo. Una idea que funciona bastante más de lo que piensas.

Mantén buena comunicación

Contestar con la mayor brevedad posible a los mensajes también es una buena carta de presentación, así como mostrar disposición a quedar con esa persona para que lo vea, o bien, enviarlo. Lo más recomendable es hacerlo mediante el sistema de mensajería de Wallapop, que no tiene ningún coste para el vendedor y ofrece todo tipo de garantías.

Si el trato lo realizas en mano, lo más sensato es quedar en un sitio público si el artículo no es de gran tamaño. Mostrar puntualidad, buena disposición y dejar que el usuario compruebe cuál es el estado real del artículo para que la venta vaya rápida. Deja muy claras tus condiciones previamente, es decir, una vez que se acuerde un precio, eso es inamovible. Solamente haz de admitir alguna rebaja si el comprador aprecia algún fallo que no hayas enseñado previamente.

Si el pago se realiza en mano, cuenta bien los billetes y no descartes comprobar su autenticidad con algún rotulador antifalsificaciones. Si se realiza mediante Bizum o transferencia bancaria, el artículo no sale de tu poder hasta que no se haya comprobado que el dinero está en tu cuenta corriente.

Quizás como consejo final, rápidamente comprobarás cuáles son las personas con las que no merece la pena hacer un trato. Son las que te hacen perder el tiempo, las que hacen preguntas absurdas para finalmente solicitar un descuento importante. Ponen todo tipo de pegas y son muy resabiados, porque amenazan con comprarlo a otro con usuario que le aporta «mejores garantías». Ni caso, aplica la opción de bloquear y no te compliques. Es una constante lucha con estos usuarios, pero hay más gente que merece la pena.

Conseguir valoraciones 5 estrellas

Vender en Wallapop y hacerlo de la manera correcta ayuda a conseguir buenas celebraciones. Si tienes muchas, tu reputación aumentará y te será mucho más sencillo vender objetos de valor elevado. No es lo mismo un vendedor con 100 opiniones positivas con artículos de un euro, a otro que tengan solamente me gusta, pero en el que haya diversidad de precios.

Para conseguir buenas valoraciones es muy importante la seriedad, la puntualidad y mostrar buena disposición. Si el artículo es como has descrito en el anuncio, tienes cierto margen de negociación si lo deseas y se lo pones fácil al comprador, las 5 estrellas llegarán muy fácilmente. También es tu deber hacer lo mismo si así lo estimas oportuno, esta buena retroalimentación mutua ayudará a que tu perfil suba como la espuma.