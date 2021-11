Wallapop es una empresa española que vio la luz en 2013 y que permite la venta entre particulares, si bien también las empresas ofrecen ya sus servicios. Ha experimentado un crecimiento espectacular, gracias a la gran cantidad de artículos disponibles y a poder enviarlos por Correos sin coste para el vendedor. Se puede utilizar mediante una app móvil o por la web desde un ordenador.

Pero Wallapop da pie a muchas historias curiosas que, si eres usuario de la aplicación, seguro que te suenan estas son las más habituales que se dan cada día. En Wallapop puede llegar a ocurrir casi de todo, ¿no crees?

Las mil y una historias de Wallapop

«Hola, estoy interesado…»

Muy habitual de alguien que no dice mucho más, solo esta mágica frase y que te obliga a dar pie a continuar la conversación. Bien, estás interesado, pero ¿qué deseas que te cuente? ¿qué es lo que quieres saber? Siempre es conveniente hacer preguntas mucho más concretas, facilitas la comunicación con el vendedor y puede atenderte mejor.

«¿En cuánto se me queda?»

Una malísima costumbre muy arraigada, dar por hecho que lo que se vende en Wallapop es susceptible de ser regateado o querer dar la sensación de que compras en un zoco. A no ser que el comprador indique que el precio es negociable o que «escucha ofertas», no se debe cuestionar un precio. Si lo ves caro, busca otro o no compres.

«Te doy 50 y te lo recojo ya»

Lo típico de quien quiere sacar un precio más bajo con la excusa de la prisa. A este tipo de personas es mejor decirles que no corran tanto, que tú no tienes prisa por vender. De hecho, lo mejor es aplicarles directamente el bloqueo. A Wallapop se va a comprar y vender, no a sufrir.

«Pues otro vendedor lo tiene más barato»

Pues muy bien, ya estás tardando en comprárselo a se vendedor. Merecen el mismo trato que los que tienen prisas, aplicarles un bonito bloqueo y no hacer que te hagan perder el tiempo.

Los que marean

Una cosa es preguntar, otra la de pedir miles de fotos adicionales, videos, pedir que se lo reserves unos días y tras todo ello, te dicen que no están interesados. Hay una política muy sana, no reservar, el primero que ofrezca lo que pides es quién se lo lleva.

Los vendedores también merecen un capítulo aparte

Sí, en esta plataforma también se pueden encontrar vendedores muy particulares. Por ejemplo, los que venden más caro que en una tienda o quienes catalogan como «vintage» a cualquier trasto viejo o pasado de moda que tienen en casa. Vender en Wallapop da también algunos quebraderos de cabeza, pero hay usuarios que venden y que merecen una atención especial.

Pero la verdad es que Wallapop ha conseguido dinamizar a muchos particulares y hacer que ganen dinero con artículos que ya no utilizan. ¿No conoces la app? Puedes descargártela para iOS y Android y recuperar parte de lo que gastaste en su momento, o bien, ir dando salida a aquello que ya no necesitas.