Por qué tu WiFi va lento aunque tengas buena fibra y cómo arreglarlo

Pagas por una fibra de 600 megas, haces el test de velocidad y el resultado es pobre. O el WiFi va bien en el salón pero en el dormitorio apenas carga un vídeo. O funciona perfectamente por la mañana y por la tarde va a trompicones. Es una situación muy común, y la causa casi nunca es la fibra en sí. La velocidad que contrata tu operador llega perfectamente hasta el router, pero entre el router y tu dispositivo hay una cadena de factores que pueden degradar esa conexión de forma drástica. Mejorar la velocidad WiFi en casa es posible en la mayoría de casos sin cambiar de operador ni pagar más.

Por qué el WiFi va lento aunque la fibra sea buena

El primer factor y el más determinante es la ubicación del router. La señal WiFi se propaga en todas las direcciones y se atenúa con la distancia y con los obstáculos que encuentra en el camino. Las paredes de hormigón, los tabiques con estructura metálica, los espejos y los electrodomésticos grandes como neveras o lavadoras absorben o reflejan la señal de forma significativa. Un router colocado en el recibidor o en un armario cerrado va a reducir la cobertura en el resto de la casa a la mitad o menos, aunque la fibra llegue a plena velocidad.

El segundo factor es la interferencia de otras redes WiFi. En un edificio de apartamentos, el router de cada vecino emite en los mismos canales que el tuyo, y esa saturación del espectro radioeléctrico degrada la velocidad de todos. La mayoría de routers modernos seleccionan el canal automáticamente, pero no siempre eligen el menos congestionado. Puedes analizar qué canales usan las redes de tu entorno con apps gratuitas como WiFi Analyzer en Android o Network Analyzer en iOS, y cambiar manualmente el canal del router desde su panel de administración para usar el menos saturado.

El tercer factor es la banda de frecuencia que usa tu dispositivo. Los routers modernos emiten en dos bandas: 2,4 GHz y 5 GHz. La banda de 2,4 GHz tiene mayor alcance pero menor velocidad y es la más congestionada porque la usan también el Bluetooth, los microondas y muchos dispositivos del hogar. La banda de 5 GHz ofrece velocidades mucho más altas pero tiene menos alcance y penetra peor a través de las paredes. Si tu móvil u ordenador se conecta automáticamente a la banda de 2,4 GHz estando cerca del router, estás dejando velocidad sobre la mesa. Conectarte manualmente a la red de 5 GHz cuando estás cerca del router es una mejora muy notable.

Cómo mejorar la velocidad WiFi en casa

La primera medida es recolocar el router. Lo ideal es colocarlo en un lugar central de la vivienda, elevado del suelo, alejado de paredes exteriores y lejos de otros dispositivos electrónicos. Si el router está donde lo puso el instalador de la fibra, que suele ser junto a la entrada o en una esquina de la casa, moverlo al centro puede mejorar la cobertura en toda la vivienda de forma inmediata.

La segunda medida es reiniciar el router con regularidad. Los routers acumulan con el tiempo tablas de conexiones, cachés y procesos que degradan su rendimiento. Un reinicio semanal o quincenal, simplemente apagándolo y volviéndolo a encender, mantiene el rendimiento en niveles óptimos. Algunos routers permiten programar reinicios automáticos desde su panel de configuración.

La tercera medida, para viviendas grandes o con muchos obstáculos, es ampliar la red con un sistema de WiFi en malla. Los sistemas mesh como Google Nest WiFi, Amazon Eero o TP-Link Deco distribuyen la señal a través de varios nodos colocados en distintos puntos de la casa, eliminando las zonas muertas y ofreciendo una cobertura uniforme en toda la vivienda. Son más caros que un repetidor convencional, pero la diferencia de rendimiento es enorme: un repetidor amplifica la señal pero también amplifica sus deficiencias, mientras que un sistema mesh crea una red unificada y coherente.

La cuarta medida, especialmente para dispositivos que requieren máxima velocidad como un ordenador de trabajo o una consola, es conectarlos por cable ethernet directamente al router. La conexión por cable elimina todas las variables del WiFi y ofrece la velocidad máxima de la fibra contratada con una estabilidad que ninguna conexión inalámbrica puede igualar. Mejorar la velocidad WiFi en casa empieza por entender que el problema casi nunca está en la fibra, sino en cómo se distribuye esa señal dentro de tu hogar.