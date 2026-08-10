3 imprescindibles de cuidado personal Dreame que no pueden faltar en tu maleta este verano

Con la llegada de agosto arrancan las vacaciones más esperadas del año: escapadas de fin de semana, grandes viajes y destinos soñados. Y aunque el espacio en la maleta siempre es un bien escaso, hay pequeños rituales de cuidado personal a los que cuesta renunciar. Mantener el pelo impecable después de un día de playa o dedicar unos minutos a la rutina de skincare antes de salir a descubrir una nueva ciudad son gestos que también forman parte de la experiencia de viajar.

En este contexto, los dispositivos compactos, versátiles y fáciles de transportar se convierten en los mejores aliados de cualquier aventura. Pensando en quienes quieren disfrutar al máximo de sus vacaciones sin renunciar a esos momentos de bienestar, Dreame Technology, líder global en soluciones inteligentes para el hogar y el cuidado personal, propone tres imprescindibles de viaje que combinan tecnología, diseño y, sobre todo, portabilidad. Ligeros, multifuncionales y diseñados para ocupar el mínimo espacio, son el complemento perfecto para llevar en cualquier maleta.

Nuevo Secador de pelo Dreame Pocket Pro 2: portátil, potente y profesional

El verano pone a prueba cualquier tipo de cabello. La humedad, el cloro o la sal del mar pueden convertir el peinado en todo un reto, especialmente en destinos de playa. Para quienes buscan resultados profesionales sin renunciar a la comodidad, Dreame Pocket Pro 2 combina un diseño ultracompacto y plegable de solo 300 gramos con un potente rendimiento de secado. Gracias a su cuerpo de apenas 50 mm, cabe fácilmente en cualquier equipaje de mano y permite secar el cabello en tan solo 40 segundos, convirtiéndose en el aliado perfecto para pasar de la playa a una cena, un evento o cualquier plan improvisado en tiempo récord.

Como gran novedad, Pocket Pro 2 incorpora cinco cabezales magnéticos intercambiables que permiten crear múltiples estilos con un solo dispositivo: desde un secado rápido y preciso hasta un acabado liso, con volumen o rizos definidos. Una versatilidad que lo convierte en el compañero perfecto para adaptar cualquier peinado a cada momento del verano, sin necesidad de llevar varias herramientas en la maleta.

Nueva máscara fotónica Dreame Chrona: un SPA facial en cualquier destino

Las largas jornadas al aire libre, el calor, la sal del mar o el aire acondicionado pueden hacer que la piel necesite un extra de atención durante las vacaciones. Con resultados probados clínicamente, la máscara fotónica antienvejecimiento Dreame Chrona combina 4+1 modos de luz sinérgicos, combatiendo las rojeces, la sequedad y la flacidez en sesiones de solo 10 minutos durante tus viajes de verano.

Pensada para acompañarte en cualquier viaje, la máscara incorpora baterías intercambiables que permiten cambiar la autonomía en cuestión de segundos, además de una práctica bolsa de tela para transportarla cómodamente en la maleta. Su diseño flexible, elaborado con un innovador silicón líquido de grado médico ultrafino, se adapta con suavidad a cualquier tipo de rostro, ofreciendo una experiencia cómoda tanto en casa como durante una escapada o unas vacaciones.

Nueva afeitadora inteligente Dreame S9: resultado de barbería estés donde estés

El cuidado personal en verano no es solo cosa de ellas. Para quienes quieren mantener un aspecto impecable durante sus vacaciones, la afeitadora Dreame S9 se convierte en la compañera de viaje ideal. Gracias a su sistema de triple corte, su revestimiento con microesferas que cuida la piel y su tecnología de detección inteligente de la densidad de la barba mediante IA, ofrece un afeitado preciso y cómodo con resultados dignos de una barbería. Todo ello en un diseño compacto y ligero, perfecto para llevar en cualquier neceser o maleta sin ocupar apenas espacio.