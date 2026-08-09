Secador en 40 segundos, mascarilla facial y afeitado con IA, los gadgets de cuidado personal para viajar

Con agosto ya camino de su ecuador llega también uno de los mayores quebraderos de cabeza de cualquier viajero, decidir qué cabe en la maleta y qué se queda en casa. Ahí entra el cuidado personal para viajar, esa categoría de pequeños gestos como secar el pelo, cuidar la piel o afeitarse que muchos no quieren sacrificar aunque el equipaje pese cada gramo. Dreame, la firma china conocida sobre todo por sus robots aspiradores, ha ampliado su catálogo con tres dispositivos pensados justo para ese hueco de la maleta, un secador plegable, una mascarilla facial y una afeitadora eléctrica.

Un secador que se pliega y seca en 40 segundos

El primero es el Pocket Pro 2, segunda generación del secador de bolsillo de la marca. Pesa 300 gramos y su cuerpo mide apenas 50 milímetros, lo que permite guardarlo en un neceser o en el bolsillo de una mochila sin que ocupe el espacio de un secador convencional. Seca el cabello en 40 segundos y llega con cinco cabezales magnéticos intercambiables, la gran novedad de esta segunda versión, que permiten pasar de un secado rápido a un acabado liso, con volumen o con rizos definidos sin cambiar de aparato. Sale a la venta por 169 euros y se puede comprar en la web de Dreame, en Amazon y en distribuidores seleccionados.

Una mascarilla facial pensada para las maletas de verano

El segundo lanzamiento es Chrona, una mascarilla facial fotónica que combina cuatro modos de luz más un quinto modo combinado, orientada a tratar rojeces, sequedad y flacidez en sesiones de diez minutos, con resultados probados clínicamente según la marca. Para hacerla más práctica en un viaje, el dispositivo incorpora baterías intercambiables, de forma que la autonomía se amplía en segundos sin depender de un cargador, y llega con una bolsa de tela para transportarla. El material en contacto con la piel es un silicón líquido de grado médico ultrafino, pensado para adaptarse a distintas formas de rostro. Su precio recomendado es de 349 euros.

Afeitado con IA en cualquier neceser

La tercera propuesta es la afeitadora S9, dirigida a quienes no quieren renunciar a un afeitado apurado durante las vacaciones. Monta un sistema de triple corte y un revestimiento con microesferas pensado para reducir la irritación de la piel, además de un sensor de detección inteligente de la densidad de la barba mediante inteligencia artificial. Su diseño facilita guardarla en cualquier neceser, y su precio es de 199 euros.

Los tres dispositivos ya están disponibles en la web de Dreame, en Amazon y en tiendas distribuidoras.