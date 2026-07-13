Razer Axon Wallpaper Engine llega a los móviles Android con fondos animados y dos sorteos de premios gaming

Razer Axon Wallpaper Engine deja de ser cosa exclusiva del ordenador. La aplicación que la marca de la triple serpiente usaba para vestir el escritorio con fondos de pantalla en movimiento llega ahora a los móviles Android, con lanzamiento oficial previsto para el 15 de julio de 2026 y prerregistro ya abierto en Google Play. La idea es la de llevar esos mismos fondos animados al teléfono, que es la pantalla que la mayoría mira decenas de veces al día.

Personalizar tu móvil Android

Un motor de fondos de pantalla como este va un paso más allá de la típica imagen fija. Permite explorar una biblioteca, descargar y aplicar fondos con animación, muchos de ellos inspirados en videojuegos, entretenimiento y contenido propio de Razer. La compañía asegura que su catálogo incluye colaboraciones con artistas y cientos de piezas de franquicias con licencia, algo que en el escritorio ya venía ampliando desde hace tiempo.

El funcionamiento es directo: desde la propia aplicación se puede navegar por la biblioteca de Axon, descargar los fondos y aplicarlos en la pantalla del móvil. Entre el material hay imágenes animadas de alta calidad y diseños de temática gaming, además de contenido original de la marca. Quien ya conozca la versión de escritorio se moverá en un terreno familiar, porque el catálogo es el mismo que Razer ha ido construyendo estos años.

Prerregistro y sorteos: cómo participar

Razer acompaña el estreno con dos campañas de sorteos. La primera, por prerregistro, va del 3 al 15 de julio, quienes se apunten en Google Play antes del lanzamiento entran en el reparto de seis premios, tres auriculares Razer Hammerhead V3 HyperSpeed y tres mandos Razer Kishi V3.

La segunda, de lanzamiento, se celebra del 15 al 29 de julio y premia la interacción con la publicación oficial de Razer en redes sociales. Hay tres packs en juego, cada uno con unos auriculares Kraken V4, un ratón Basilisk V3 Pro 35K y un teclado BlackWidow V4 TKL HyperSpeed.

Disponibilidad

Por ahora, Razer Axon Wallpaper Engine Mobile es exclusivo de Android y se distribuye a través de Google Play. La compañía no ha concretado si la aplicación será gratuita, si incluirá algún tipo de suscripción ni ha hablado de una versión para iPhone. El lanzamiento oficial queda fijado para el próximo miércoles 15 de julio, fecha a partir de la cual se podrá comprobar de primera mano el rendimiento de la app y el alcance real de su biblioteca.