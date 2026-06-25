La Razer Soma Chroma es la silla gaming que reacciona con cada partida

La Soma Chroma no es solo el reciente lanzamiento de Razer, se trata de una silla con luces. Su sistema Chroma RGB reacciona en tiempo real a lo que está ocurriendo en la pantalla, cambiando colores y efectos según la acción. Parece poco, pero la diferencia entre tener iluminación estática y una que responda a cada explosión, disparo o evento del juego es notable para vivir al máximo la emoción del juego.

Ergonomía para maratones de juego

Razer integra más de 300 juegos populares y a través de Razer Synapse, puedes personalizar los efectos con 16,8 millones de colores y 10 preajustes distintos para adaptarla a cualquier configuración o estado de ánimo.

El verdadero secreto de la Soma Chroma está en su diseño ergonómico. Incorpora un soporte lumbar integrado contorneado que acuna la zona baja de la espalda, promoviendo una postura neutral y reduciendo la fatiga en sesiones largas, tanto en gaming como en trabajo o estudio.

El cojín de asiento usa espuma de doble densidad curada en frío. Esto significa que hay soporte firme en las zonas que lo necesitan, comodidad mullida donde toca. Los reposabrazos y el respaldo están diseñados para aliviar puntos de presión. El respaldo se reclina hasta 155 grados, lo que favorece el descanso en situaciones muy habituales. Ideal para descansar de la competición, recostar la silla para ver una serie entre partidas, y volver a la posición de batalla sin mucho movimiento.

Conectividad limpia y inalámbrica

En lugar de un laberinto de cables típico de sillas gaming RGB, la Soma Chroma usa una única conexión USB tipo-C. Se alimenta desde una toma de corriente o desde una batería externa estándar. De esta manera se evita una situación muy incñomoda en situaciones en las que la concentración es máxima.

El panel de control integrado te deja cambiar efectos, ajustar brillo y alternar entre conexiones (PC a 2,4 GHz con dongle, móvil por Bluetooth) todo con botones al alcance de la mano para no perder el flow en las partidas.

Construcción resistente, la marca de la casa

El chasis es de acero reforzado, algo ya habitual en otras sillas de la firma. La base de cinco radios también es acero. Como decimos, es el tipo de estructura que Razer usa en sus mejores periféricos. Con ello se consigue una durabilidad muy alta diseñada para años de uso diario sin que la silla se resiente.

Precio y dónde comprarla

La Razer Soma Chroma tiene un precio 529,99 euros y está disponible desde ahora en Razer.com, tiendas Razer Store seleccionadas y distribuidores oficiales en toda Europa.