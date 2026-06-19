He probado el LG Sound Suite, un cine en casa flexible y de gran formato

Si lo que siempre has deseado ha sido montar un auténtico sistema de cine en casa, sabes que esto implica asumir una realidad poco atractiva: cables recorriendo el salón, altavoces colocados exactamente donde dictaba el manual y largas sesiones de configuración. El nuevo LG Sound Suite, en su configuración Immersive Quad Suite 7 Pro, intenta romper con esa idea proponiendo un sistema modular e inalámbrico capaz de adaptarse a la habitación en lugar de obligar a reorganizarla.

Tras probarlo durante varios días, la sensación es la de que estamos ante uno de los sistemas de audio doméstico más ambiciosos que LG ha lanzado en los últimos años. No es un producto para todo el mundo, principalmente por su precio, pero sí una propuesta interesante para quienes buscan una experiencia inmersiva sin entrar en el terreno de los receptores AV y las instalaciones complejas.

Así es el LG Sound Suite

LG Sound Suite Detalle Configuración probada Immersive Quad Suite 7 Pro Composición Barra H7, cuatro altavoces M7 y subwoofer W7 Tecnología principal Dolby Atmos FlexConnect Procesador Alpha 11 AI Gen 3 Conectividad WiFi, Bluetooth, HDMI eARC, AirPlay y Google Cast Funciones destacadas Room Calibration, AI Sound Pro+ y Sound Follow Configuraciones posibles Hasta 55 configuraciones según LG Precio del pack probado Desde 3.199 euros

La instalación es mucho más sencilla de lo que parece

Uno de los aspectos que más me interesaba comprobar era si realmente este sistema simplifica el proceso de instalación frente a un conjunto multicanal tradicional. La configuración completa me llevó alrededor de media hora. Utilicé mi salón de unos 35 metros cuadrados y distribuí los cuatro altavoces M7 de forma poco ortodoxa, dos en la zona frontal y dos detrás del sofá, pero sin respetar distancias idénticas ni posiciones perfectamente simétricas.

Precisamente ahí es donde entra en juego Dolby Atmos FlexConnect. El sistema analiza dónde se encuentra cada altavoz y adapta automáticamente la reproducción para compensar las diferencias de colocación. No hace milagros, pero sí consigue que el conjunto funcione de manera sorprendentemente coherente incluso cuando la sala no es perfecta.

Eso sí, conviene aclarar una cosa. Aunque LG lo presenta como un sistema inalámbrico, todos los dispositivos necesitan alimentación eléctrica. A la hora de la verdad, seguimos teniendo seis enchufes ocupados entre barra, subwoofer y altavoces.

El sonido envolvente es su gran argumento

La mejor forma de describir la experiencia es que el sonido llena la habitación con mucha naturalidad. Para ponerlo a prueba utilicé varias escenas de Dune: Parte Dos, algunas secuencias aéreas de Top Gun: Maverick y varios episodios de The Crown. Son contenidos muy diferentes que permiten evaluar tanto los efectos envolventes como la claridad de las voces.

Los diálogos se mantienen perfectamente inteligibles incluso a volumen moderado. No tuve esa sensación tan habitual de subir el volumen durante las conversaciones y bajarlo en las escenas de acción.

En contenidos Atmos es donde realmente empieza a justificar su precio. Los efectos se desplazan con continuidad entre los distintos altavoces y la transición resulta natural. En ningún momento tuve la sensación de estar identificando qué altavoz reproducía cada sonido. Simplemente forman parte de una misma escena.

La altura virtual también funciona mejor de lo esperado. No llega a replicar la sensación de unos altavoces físicos instalados en el techo, pero sí genera una burbuja sonora bastante convincente. Sin duda, un acierto.

El subwoofer W7 tiene mucha responsabilidad en el resultado final

Si hay un componente que aporta espectacularidad al conjunto es el subwoofer W7. Durante las escenas más intensas de Dune: Parte Dos ofrece graves tan profundos como desees y con pegada, capaces de transmitir físicamente explosiones, motores o impactos sin caer en excesos constantes.

Al principio tuve que reducir ligeramente su nivel porque la proximidad de una esquina reforzaba demasiado ciertas frecuencias graves. Una vez ajustado, el equilibrio fue muy satisfactorio.

Lo que más me gustó es que no busca llamar la atención continuamente. Está presente cuando debe estarlo y desaparece cuando el contenido no requiere protagonismo en las frecuencias bajas.

Sound Follow es interesante, aunque menos espectacular de lo que parece

Una de las funciones más curiosas del sistema es Sound Follow. Utilizando un móvil compatible, la barra puede detectar dónde se encuentra el usuario y adaptar el punto óptimo de escucha en consecuencia.

Probé esta función desplazándome desde el centro del sofá hacia uno de los laterales. El cambio existe, aunque es mucho sutil. Las voces mantienen una mejor presencia cuando abandonamos la posición central y el equilibrio entre canales se ajusta ligeramente, pero no estamos ante una transformación radical del sonido.

Me parece una función útil, especialmente en hogares donde varias personas utilizan habitualmente distintas posiciones del salón, aunque no la consideraría el principal motivo para comprar este sistema.

También funciona muy bien para escuchar música

Aunque su enfoque principal es el cine en casa, también dediqué bastante tiempo a reproducir música mediante WiFi. Con álbumes como Random Access Memories de Daft Punk o grabaciones acústicas más sencillas de John Renbourn, el resultado fue muy convincente. La escena sonora es amplia, las voces aparecen bien definidas y existe suficiente separación entre instrumentos.

En música terminé utilizando principalmente el modo estándar. El procesamiento envolvente puede resultar espectacular durante unos minutos, pero en algunas canciones desplaza demasiado protagonismo hacia los altavoces traseros. Lo positivo es que el sistema permite ajustar fácilmente estos parámetros desde la aplicación LG ThinQ.

Mi veredicto

El LG Sound Suite me ha dejado una impresión muy positiva. No pretende sustituir a un sistema de cine en casa tradicional para los aficionados más puristas, pero sí consigue acercar una experiencia muy inmersiva a usuarios que buscan comodidad, flexibilidad y una instalación razonablemente sencilla.

Su principal virtud no es únicamente la calidad de sonido, que es muy alta, sino la capacidad de adaptarse a salones de verdad. No todos disponemos de una habitación dedicada al cine ni podemos colocar cada altavoz exactamente donde indica el manual.

LG ha entendido bien ese problema y ha construido un sistema que intenta trabajar alrededor de las limitaciones del hogar actual. El resultado es una experiencia muy satisfactoria, especialmente con películas y series en Dolby Atmos.

El precio de partida de 3.199 euros lo sitúa claramente en la gama premium, por lo que exige una inversión importante. Sin embargo, para quienes buscan una solución completa, potente y relativamente sencilla de instalar, LG Sound Suite se convierte en una de las propuestas más interesantes que he probado recientemente.