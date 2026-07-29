Pagar con el móvil o con tarjeta, esta es la opción que protege mejor tus datos bancarios

La duda sobre si es mejor pagar con el móvil o con tarjeta física ha dejado de ser una curiosidad técnica. Cada vez son más los usuarios que tienen la tarjeta guardada en el cajón y pagan directamente con el teléfono o el reloj inteligente, y la razón no es solo comodidad. Hay una diferencia real en cómo viaja la información bancaria en cada caso, y esa diferencia tiene consecuencias concretas para la seguridad de tus datos.

Qué ve el comercio cuando pagas con el móvil o el smartwatch

Cuando se activa una tarjeta en Apple Pay, Google Wallet o Samsung Pay, el sistema no guarda el número real de la tarjeta en el dispositivo ni lo envía al terminal de pago. En su lugar genera un número sustituto, llamado Device Account Number en el caso de Apple o DPAN según el proveedor, que queda vinculado a ese teléfono o reloj en concreto. El comercio recibe ese número sustituto junto a un código de un solo uso que se genera para cada operación.

Ni el dependiente ni el sistema de cobro de la tienda llegan a ver el número de la tarjeta original en ningún momento. Así lo describe EMVCo, el organismo que define el estándar de tokenización que aplican Visa, Mastercard y el resto de redes de pago en sus especificaciones técnicas.

Por qué la tarjeta física sí expone el número real

El plástico funciona de otra manera. Al pagar con la tarjeta en el terminal, tanto en contacto como sin contacto, el chip envía el número de cuenta real junto a un criptograma dinámico que impide clonar esa operación concreta. Ese criptograma protege frente a la reutilización de los datos capturados, pero no cambia un hecho importante, y es que el número de la tarjeta sí llega al comercio y puede quedar registrado en sus sistemas de cobro.

Si esos sistemas sufren un fallo de seguridad, algo que ya ha pasado en cadenas de restaurantes, hoteles y comercios de distintos países, el dato expuesto es el número real de la tarjeta, no un sustituto sin valor fuera de ese contexto.

La ventaja real aparece cuando algo sale mal

La consecuencia práctica es que un fallo de seguridad en la caja de una tienda o en su proveedor de pagos tiene menos recorrido si pagaste con el móvil, porque lo que se filtraría sería un número sustituto sin validez fuera de ese dispositivo y ese comercio. A eso se suma otra capa de protección, la huella dactilar, el reconocimiento facial o el código del teléfono, que confirma cada operación antes de que el pago salga del dispositivo. Con la tarjeta física, en cambio, un pago sin contacto por debajo del límite establecido no siempre exige verificación adicional, algo que sí puede aprovecharse en caso de robo o pérdida.

Esto no convierte a la tarjeta física en una opción insegura para el uso diario. El chip EMV lleva años reduciendo el fraude por clonación de forma notable, y los bancos aplican sus propios sistemas de detección de operaciones sospechosas con independencia del medio de pago elegido. La diferencia entre un método y otro está sobre todo en qué ocurre si el comercio o su proveedor de pagos sufren una brecha de seguridad, no tanto en el riesgo de cada pago individual bien ejecutado.

Pagar con el móvil o el smartwatch impide que el comercio acceda al número real de la tarjeta, mientras que pagar con el plástico sigue exponiendo ese dato en el punto de venta, aunque vaya acompañado de un código de seguridad que cambia en cada operación.