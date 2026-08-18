Cómo bloquear los anuncios de YouTube gratis desde el navegador, sin extensiones ni trucos raros

Quien ve YouTube en versión gratuita lo sabe, los anuncios cada vez son más largos, más frecuentes y más difíciles de saltar. DuckDuckGo, la empresa conocida por su buscador centrado en privacidad, ha añadido a su navegador una función que bloquea la mayoría de esos anuncios sin necesidad de instalar nada más.

Cómo funciona el bloqueo de anuncios

La función se apoya en listas de filtrado de la comunidad, del mismo tipo que usan extensiones como uBlock Origin, a las que DuckDuckGo suma sus propias reglas para mejorar la compatibilidad. Está activada por defecto desde julio en las versiones de escritorio para Windows y Mac, y también en iPhone. En Android llegará de forma automática en las próximas semanas, aunque ya puede activarse a mano desde ahora.

Cómo activarlo paso a paso

Si tu navegador todavía no lo tiene activado, el proceso es sencillo. Abre DuckDuckGo, toca el icono de las tres líneas horizontales en la esquina superior derecha y entra en Configuración. Desde ahí, busca el apartado de bloqueo de anuncios en YouTube y activa el interruptor correspondiente. Conviene además comprobar que la aplicación está actualizada a la última versión, ya que la función solo llegó con una actualización reciente y los dispositivos con versiones antiguas pueden no mostrarla todavía.

¿Tiene alguna limitación?

No es un sistema infalible. La propia DuckDuckGo reconoce que bloquear los anuncios puede provocar tiempos de carga algo más largos en algunos vídeos, y que YouTube podría introducir cambios que reduzcan la eficacia del bloqueo con el tiempo, algo que ya ha ocurrido antes con otras herramientas similares cuando Google ha modificado su forma de insertar publicidad. La compañía asegura además que no registra qué vídeos ve cada usuario ni recopila datos que permitan identificarlo, aunque esa es una afirmación de la propia empresa que no puede verificarse de forma independiente.

Otras formas de evitar los anuncios en YouTube

DuckDuckGo incluye también Duck Player, un modo de reproducción a pantalla completa pensado para ver vídeos sin cookies de seguimiento ni publicidad personalizada, aunque no elimina necesariamente todos los anuncios. Ambas funciones pueden usarse a la vez. La alternativa oficial de Google para librarse de la publicidad sigue siendo YouTube Premium, de pago, que además quita anuncios en todas las plataformas y añade reproducción en segundo plano y descargas.