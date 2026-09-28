El Sindicato de Inquilinas quiere darnos gato por buitre

Caramba con la voz de los más desfavorecidos, la voz de todos esos que acampan a estas horas en la Puerta del Sol y luchan por una vivienda digna reclamando expropiar inmuebles al grito de ya. Podrían taparse un poco, porque Fernando de los Santos Menéndez, el líder del Sindicato de Inquilinas que se ha promocionado en los medios de comunicación como abanderado del problema de acceso a la vivienda de España, es descendiente directo de una familia de marqueses con sociedades de inversión inmobiliaria que acumulan más de 220 millones de euros de patrimonio.

Hombre, hay que reconocer que en materia de vivienda el muchacho puede dar lecciones, porque de casta le viene al galgo, pero eso de presentarse en sociedad como la voz de una juventud condenada a vivir sin techo es mucho. Una de dos: o al Sindicato de Inquilinas le han dado gato por buitre o el Sindicato de Inquilinas pretende darnos gato por buitre a nosotros.

En cualquier caso, poner de portavoz a alguien cuya familia encarna valores antitéticos a los que defiende el sindicato es como poner a Elon Musk al frente de la lucha obrera. Profesor universitario y especialista en Filosofía del Derecho, Fernando de los Santos Menéndez es nieto del jurista Aurelio Menéndez, ministro de Educación y Ciencia durante el primer Gobierno de Adolfo Suárez y primer marqués de Ibias. O sea, que pertenece a una familia de abolengo.

Puede, llevando al límite la hipótesis, que el chaval haya salido rana y pelee por ir en contra de los intereses de su propia saga familiar, pero habrá que convenir que como portavoz es vulnerable. Y no socialmente, eso está claro, sino por encarnar la imagen de un Sindicato de Inquilinas cuando, por cuna, sería un excelente portavoz de eso que la izquierda ha definido como fondos buitres. Ya lo dijo Bob Dylan en aquel himno icónico sobre la transformación social: «Los tiempos están cambiando».