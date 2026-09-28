Pelé compró un terreno de 700 hectáreas en Brasil y sin saberlo ayudó a desarrollar un proyecto ganadero y pesquero

Pelé conquistó prácticamente todo en el fútbol, pero lejos de los estadios también desarrolló una faceta mucho menos conocida. A finales de los años sesenta, el astro brasileño adquirió una enorme propiedad rural en Juquiá, en el estado de São Paulo, que terminaría convirtiéndose en un auténtico complejo agropecuario. La finca, conocida como Fazenda Sossego, llegó a reunir ganado, cerdos, cultivos y piscicultura en plena zona de Mata Atlántica.

Un refugio lejos del fútbol

La propiedad fue adquirida por Pelé cuando todavía se encontraba en plena etapa de esplendor deportivo. Aunque habitualmente se habla de una finca de 700 hectáreas, los datos publicados sobre el terreno sitúan su superficie en 661,62 hectáreas, una extensión equivalente aproximadamente a 980 campos de fútbol. El lugar estaba atravesado por el río Juquiá y rodeado por vegetación de la Mata Atlántica.

Lo que comenzó como un espacio para alejarse de la fama terminó adquiriendo una dimensión mucho mayor. Pelé convirtió parte de la finca en una explotación productiva, con alrededor de 370 hectáreas destinadas a actividades agropecuarias. Allí se cultivaban productos como bananas y palmito y se instalaron diferentes espacios para la cría de animales y el funcionamiento diario de la explotación.

Ganado, cerdos y peces

La dimensión de la actividad sorprende especialmente por las cifras que alcanzó. Durante una visita de periodistas realizada en 2010, la Fazenda Sossego contaba con unos 1.200 cerdos y 200 ejemplares de ganado Nelore, una de las razas bovinas más extendidas en Brasil. También disponía de una lechería con sistema de ordeño mecánico y de instalaciones destinadas a la producción ganadera.

La actividad no terminaba en tierra firme. La propiedad disponía de criaderos y tanques para piscicultura, con varias especies de peces, además de corrales, silos, galpones y otras infraestructuras agrícolas. Algunas informaciones publicadas sobre la finca señalan que llegó a contar con numerosos tanques repartidos por el terreno, convirtiendo el espacio en una explotación diversificada.

Una segunda vida para la finca

Además de la parte productiva, Pelé construyó allí un auténtico refugio familiar. La propiedad disponía de varias sedes, viviendas para trabajadores y huéspedes, piscinas, instalaciones deportivas, gimnasio, saunas y hasta un campo de fútbol con vestuarios. La residencia principal contaba con seis suites y diferentes espacios destinados al descanso y a las reuniones.

Pelé mantuvo su relación con Juquiá durante décadas y la ciudad llegó a nombrarlo ciudadano honorario en 1999. Tras su muerte en diciembre de 2022, la propiedad pasó a sus herederos y posteriormente salió al mercado. Actualmente, continúa vinculada al patrimonio del antiguo futbolista y se ha llegado a valorar en unos 35 millones de reales, casi seis millones de euros. Aunque las cifras pueden variar según la oferta inmobiliaria y las condiciones de venta.