El día que Pelé paró la guerra en Nigeria

La muerte de Pelé se ha convertido en uno de los acontecimientos futbolísticos de los últimos tiempos. La parte negativa se explica sola bajo la pérdida de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, si no el mejor, pero la parte nostálgica también está a flor de piel y no son pocas las historias que se suceden en forma de recuerdo a Edson Arantes do Nascimento. Una de las más curiosas y que explica la fiebre por Pelé en la época sucedió en Nigeria, con la visita del astro, cuya presencia era mediática hasta el punto de parar la guerra.

Pelé formó parte de la expedición del Santos, que en 1969 visitó varios países del continente africano. Se dice, según las versiones más repetidas, que la visita del conjunto brasileño estaba dada por el mediatismo de Pelé y sus compañeros, pero también como parte de la campaña que acabaría llevando al mandatario Joao Havelange, nativo de Brasil, a la presidencia de la FIFA tiempo después.

Es el propio Santos, el club en el que Pelé pasó la mayor parte de su carrera futbolística profesional, el que cuenta a través de su página web lo acontecido en torno a la figura de O Rei en Nigeria. Con un texto titulado «Paró la guerra, fue campeón, nació el Mesías», sucedió lo que no era esperado, que un partido amistoso del Santos frenara la guerra que se vivía en el país al disputar un partido, el 4 de febrero de 1969, en la localidad sureña de Benín.

Lo que se vivía en Nigeria en esos tiempos era una guerra civil, un conflicto de alta magnitud entre las fuerzas oficiales y un grupo separatista, proveniente de la región de Biafra. La batalla se extendía ya a dos años de duración, con cierta intermitencia, pero aquel día de partido, con la presencia de Pelé como principal reclamo, la guerra cesó para que 25.000 personas acudieran a ver en directo el partido entre el Santos y una selección del Medio Oeste de Nigeria.

La guerra siguió sin Pelé

El Santos también menciona una confirmación de lo ocurrido por parte del periodista Michael Laurence, en una publicación en la revista Placar, que data del año 1990. Además, los jugadores Gylmar y Coutinho, por entonces compañeros de Pelé en el Santos, dan un punto más a la historia al relatar que si bien el encuentro se celebró en claro ambiente de paz, cuando la expedición del equipo brasileño se marchaba, habrían sentido cómo las hostilidades regresaban, demostrando así que Pelé y los suyos habían podido frenar la guerra con su presencia, pero esta habría continuado con su traslado a otro lugar de África.