Muere Pelé a los 82 años

Edson Arantes do Nascimento ha fallecido a los 82 años de edad. Pelé, como era conocida la leyenda del fútbol, sufría un cáncer de colon desde 2021 y llevaba un mes hospitalizado en Sao Paulo después de que el tratamiento de quimioterapia no tuviera una respuesta positiva en su cuerpo. Al no ser ya eficiente, fue sustituido por uno paliativo para calmar los dolores y permitirle respirar con mayor facilidad. El astro murió rodeado de su familia, que le arropó en los últimos momentos de su vida.

En el último parte médico antes de su muerte, el Hospital Albert Einstein, donde se encontraba ingresado el futbolista, informó que Pelé requería «mayores cuidados relacionados con disfunciones renales y cardíacas».

Antes del fallecimiento, Pelé se había mostrado activo durante el Mundial deseando suerte a la selección brasileña y pidéndoles que ganasen la Copa del Mundo disputada en Qatar. El ídolo de la canarinha, en sus diversas publicaciones, envió «energías positivas» a través de una publicación en sus redes sociales, acompañadas de fotos suyas en partidos mundialistas para inspirar al equipo que finalmente no pudo lograr el hexacampeonato.

Edson Arantes do Nascimento había ingresado varias veces en el hospital en los últimos años para tratarse de diferentes problemas de salud. En esta última se le ingresó por una hinchazón generalizada, un edema y también una «insuficiencia cardíaca descompensada». Pero su salud comenzó a agravarse a finales de 2021, cuando fue operado de un tumor en el colon detectado durante unos chequeos rutinarios en el hospital de Sao Paulo. Antes, en el año 2019, había sido internado en París y trasladado a Brasil para retirarle un cálculo renal.

Pelé puede presumir de ser tres veces campeón del mundo (1958, 1962 y 1970) con Brasil, haber superado la barrera de los 1.000 goles como profesional y haber sido considerado por la FIFA como el mejor futbolista del siglo XX, una distinción que comparte con Diego Armando Maradona.

El mítico delantero llevaba un tiempo lejos de los focos, especialmente desde la irrupción de la pandemia del coronavirus. O Rei había permanecido aislado en su casa en Guarujá, a las afueras de Sao Paulo.

A comienzos de año Pelé volvió a estar en boca de muchos debido lanzamiento de un documental sobre su vida, estrenado en la plataforma Netflix en febrero. En una de sus primeras apariciones en la producción audiovisual, se le veía moviéndose lentamente con ayuda de un andador.

En 2014, Pelé también estuvo internado en la UCI tras otra infección urinaria que le obligó a someterse a diálisis en su riñón izquierdo, después de que en los años 70 le fuese extirpado el derecho debido a una lesión cuando aún era jugador.

El eterno ’10’ de Brasil también pasó por diferentes cirugías de cadera y de columna y desde 2012 comenzó a desplazarse con cierta dificultad, llegando incluso a mostrarse en público en silla de ruedas en algunas ocasiones.