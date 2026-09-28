El ‘efecto llamada’ es chachi piruli para Rosario Sánchez

El Consejo Económico y Social de Baleares emitía días pasados un informe exponiendo la tensión de los servicios sociales y la saturación de recursos sanitarios ante la llegada masiva de inmigrantes ilegales. La respuesta de la candidata socialista al Govern, la inepta Rosario Sánchez, fue que daba su aval al aluvión de pateras, porque «tenemos que acoger con humanidad y garantizar derechos». Verás, Rosarito. Inepto, va de incapaz, incompetente. Si buscas el significado en la RAE encontrarás esto: «Persona que no tiene capacidad, preparación o las cualidades necesarias para hacer algo».

Por ejemplo, estar al frente del Govern balear. También apunta la RAE que ineptitud, como la tuya, nos lleva ante una persona necia, tonta. O sea poco inteligente, torpe. No son precisamente los atributos que deben acompañar a una candidata a presidir el Govern, por muy secretaria de Estado que sea.

Esta es la candidata del PSIB-PSOE al Govern balear en las elecciones de 2027. Fíjense en el detalle: «La dignidad de las personas no depende de su pasaporte». Será por eso que lo echan al mar nada más llegar a nuestras costas. Por cierto, Rosario Sánchez no dice ni una palabra sobre las ONGs que recomiendan echar los documentos al mar y declararse gays o huyendo de una guerra, cuando no aleccionan a los ilegales –como ocurre en Ceuta– a preparar cócteles molotov contra la Policía y los militares.

Ahora mismo Baleares es campeona en recepción de pateras con la lección aprendida de llamar de inmediato al 112. ¡Uy, nuestros derechos! Aquí la invasión sigue siendo desesperadamente silenciosa, disparándose año tras año. En esas, los conmilitones de Rosarito exigen al presidente del Consell de Mallorca que no se haga fotos para denunciar el aluvión de pateras que sufre la isla. Será porque lo que no se fotografía no existe. Tanta mierda se cuela en la mentalidad progresista que ya no advierten su hedor.

La prensa pesebre, aquí también la hay, oculta la nacionalidad de llegados de manera ilegal cuando atentan contra la seguridad ciudadana. ¿Eso también es «garantizar derechos»? ¿Qué pasa con nuestros derechos? Mallorca no es precisamente el Arca de Noé. Solo un territorio minúsculo, limitado en su extensión. Imagino que Rosario Sánchez sabrá que la Unión Europea paga a Marruecos una montaña de millones bajo el paraguas de socio preferente, bajo condición, puede que no escrita, de controlar su frontera, y que España hace lo mismo, aunque en este caso bajo el perfil de calzón bajado.

El «puto amo» ha decidido entretener el paisaje electoral de Baleares con la candidata Rosario Sánchez una vez amortizada Francina Armengol, indigna presidenta de un Congreso de los Diputados dispuesto a vender su carta de poder independiente, si se lo pide el poder ejecutivo. Y ahora la sustituta se llena la boca de «humanidad», de «garantizar derechos» en plan bienvenidos seáis, hijos de la madre tierra. ¿Y esto quién lo paga? El PSIB-PSOE debe desaparecer, esperando que los militantes decentes que sigan ahí recuperen la socialdemocracia perdida, más bien traicionada.

Hete aquí, sin embargo, que en la Comisión Institucional del Parlament el grupo socialista ha decidido abstenerse de una Proposición No de Ley del PP celebrando el 50 aniversario del advenimiento de la Transición del 78. Son los diputados autonómicos de Armengol y también desde ahora de la puchi-puchi Rosarito Sánchez, quien a través de la abstención (el que calla otorga) da carta de naturaleza a la negativa de Més y Podemos a reconocer que la democracia llegó a España en un momento histórico marcado por la reconciliación, en su día respetado y admirado en el mundo entero.

Mis queridos abstencionistas, soy consciente de que para vosotros, eso de no votar mola mucho, pero vuestra buena vida de ignorantes de la legalidad puede aupar un cambio de régimen con fecha de caducidad a la clase media, que es en sí mismo el cuerpo social que da estabilidad a la democracia que hoy conocemos y practicamos en Occidente. Salvo los perroflautas, que mira por dónde, antes del 15-M eran abstencionistas de manual, hasta que vieron instalarse en el poder a la extrema izquierda, y ahora les mola votar.

Señoras y señores, voilà: les presento a la candidata socialista al Govern en 2027, la misma que lleva en su programa electoral que el efecto llamada es chachi piruli. Perdón, «tenemos que acoger con humanidad y garantizar derechos». Utilizar palabras bonitas para engatusarnos tiene un nombre: manipulación, zalamería. Esto último va de zanguanga.