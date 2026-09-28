Detenido un joven argelino tras intentar robar un reloj Patek Philippe de 70.000 euros en el centro de Palma

Un joven argelino de 20 años ha sido detenido por agentes de la Policía Local en Palma como presunto autor de un delito de robo con violencia tras intentar apoderarse de un exclusivo reloj de la marca Patek Philippe, valorado en 70.000 euros.

Los hechos ocurrieron en la calle d’en Morei, en pleno casco histórico de la capital balear, cuando el arrestado, junto a otros acompañantes, abordó violentamente a un viandante para arrebatarle el reloj de alta gama que llevaba en la muñeca. Durante el forcejeo con el ladrón, la víctima cayó al suelo y la pieza sufrió desperfectos en uno de sus pasadores.

Las dotaciones de la UII (Unidad de Intervención Inmediata), que realizaban labores de prevención de la delincuencia y mantenimiento de la seguridad ciudadana, se desplegaron rápidamente por la zona tras recibir la alerta emitida por la Base del 092.

Gracias a este dispositivo y a la colaboración ciudadana, los agentes acudieron al lugar en pocos minutos, logrando hacerse cargo del presunto autor, que había sido retenido en la calle Miramar.

Un testigo presencial de la agresión alertó a las personas de la zona e inició el seguimiento del sospechoso. Una vez en el lugar, los agentes aseguraron la zona, se hicieron cargo de la custodia del ladrón y recuperaron el reloj, que fue devuelto a la víctima.

Ante los indicios recopilados y la identificación por parte de los testigos y la víctima, los agentes procedieron a la detención inmediata del joven argelino.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias pertinentes por parte de la Sala de Atestados y después fue traspasado a la Policía Nacional.