Ana Boyer y Fernando Verdasco se conceden una noche sin sus cuatro hijos: las imágenes de su cita romántica

Ana Boyer y Fernando Verdasco han vuelto a reservarse un momento para ellos después de convertirse en padres por cuarta vez. La hija de Isabel Preysler y el ex tenista han protagonizado una romántica cena para dos que llega después de un verano muy familiar y apenas unos meses después del nacimiento de Mía, su primera hija después de tres niños. Fue el pasado 4 de mayo cuando la pareja dio la bienvenida a la pequeña, que se unió a sus hermanos mayores, Miguel, de siete años, Mateo, de cinco, y Martín, de dos. Desde entonces, los seis han disfrutado de sus primeros meses como familia numerosa, con los niños convertidos en los grandes protagonistas de sus planes y de las imágenes que Ana comparte habitualmente en sus redes sociales. Ahora, sin embargo, la empresaria ha querido mostrar una faceta diferente de su vida familiar al compartir varias fotografías de una velada en la que ella y Fernando pudieron disfrutar de una noche juntos y sin sus cuatro hijos.

Ha sido la propia Ana Boyer quien ha mostrado las imágenes de esta cita romántica, en las que aparece junto a su marido en un idílico entorno rodeado de palmeras y con una gran piscina como telón de fondo. «Una cena así de bien acompañada siempre es el mejor plan», ha escrito la empresaria junto a las fotografías, dejando claro que, aunque los planes con sus hijos ocupan buena parte de su agenda, también hay espacio para recuperar de vez en cuando esos momentos de pareja. Para la ocasión, Ana escogió un vestido largo y fluido blanco con estampado negro, inspirado en motivos tropicales y arquitectónicos, de cuello alto y con un original escote vertical. Fernando Verdasco, por su parte, apostó por un estilismo mucho más relajado, con camisa abierta, pantalón oscuro y zapatillas deportivas. Una imagen que contrasta con las habituales fotografías familiares que la pareja ha compartido durante los últimos meses y que permite verles disfrutando de una noche más íntima, esta vez sin los cuatro pequeños de la casa.

Encontrar este tipo de momentos no parece sencillo para el matrimonio, especialmente después de la llegada de su cuarta hija. La propia Ana Boyer reconocía el pasado mes de junio que les resulta complicado encontrar tiempo para estar solos, precisamente porque ambos disfrutan mucho de compartir el día a día con sus hijos. «Cuesta, es difícil, es difícil encontrar momentos, porque es verdad que a nosotros nos gusta mucho pasar tiempo con nuestros hijos», explicaba entonces a Europa Press, dejando además una confesión que refleja hasta qué punto los pequeños son el centro de su vida: «Cuando nos separamos no nos gusta, les echamos también mucho de menos». Desde que nació Mía, buena parte de los planes de la familia han estado marcados por los viajes, las jornadas de playa y las escapadas con los niños, por lo que esta cena para dos supone una pequeña excepción dentro de una rutina en la que Miguel, Mateo, Martín y la benjamina han acaparado todas las miradas.

De hecho, es la primera vez que Ana muestra un plan romántico con Fernando desde que fueron padres por cuarta vez, una circunstancia que hace que estas imágenes tengan un significado especial dentro de su vida familiar. La llegada de Mía ha supuesto un nuevo capítulo para el matrimonio, que ha pasado de ser una familia de cinco a convertirse en una familia de seis y que ha vivido este verano por primera vez con sus cuatro hijos. La pequeña, que está a punto de cumplir cinco meses, es además la primera niña de la pareja después de tres varones y ha despertado una especial ilusión en la familia. Ana ya explicó recientemente que su hija es una niña «dulce y tranquila» y que, aunque la felicidad con cada nacimiento es la misma, descubrir una experiencia nueva después de tres niños hizo que algunos momentos se vivieran con una emoción diferente.

«Cada hijo llega de una manera distinta y todos ocupan un lugar único. La felicidad es exactamente la misma», explicaba la hija de Isabel Preysler al hablar de su maternidad y de la llegada de la pequeña. Mía nació el 4 de mayo y, desde entonces, Ana y Fernando han ido mostrando algunos momentos de esta nueva etapa familiar, aunque siempre manteniendo como protagonistas a sus cuatro hijos. Miguel, Mateo y Martín han asumido así el papel de hermanos mayores de una niña que se ha convertido en la pequeña de la casa y que, con apenas unos meses de vida, ya ha protagonizado buena parte de los momentos familiares compartidos por la empresaria.

La cita llega, además, cuando Ana Boyer y Fernando Verdasco están a punto de cumplir nueve años de matrimonio. La pareja contrajo matrimonio en diciembre de 2017 y desde entonces ha ido ampliando progresivamente la familia hasta llegar a sus actuales seis miembros. Sus planes en los últimos años han estado muy vinculados a sus hijos y a la vida familiar, algo que también se refleja en las publicaciones de Ana, donde son habituales las fotografías de viajes, vacaciones y diferentes actividades junto a los pequeños. Ahora, esta cena demuestra que, pese a las dificultades que ellos mismos reconocen para encontrar tiempo a solas, también buscan momentos para cuidar ese espacio compartido como pareja.