Ana Boyer y Fernando Verdasco tras dar la bienvenida a su cuarta hija en común: «Es muy guapa»

Ana Boyer y Fernando Verdasco ya son padres de su cuarta hija en común. La pareja dio la bienvenida a la pequeña el pasado lunes 4 de mayo en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, tal y como adelantó la revista del saludo. Hasta ahora, eran pocos los detalles que se conocían sobre el nacimiento pero ha sido tan solo unas horas más tarde cuando el matrimonio ha reaparecido ante las cámaras tras recibir el alta e irse a casa con la recién nacida.

Ambos han sido captados con un rostro visiblemente feliz mientras iban montados en el coche, el cual no han tenido problema en parar para atender a la prensa y anunciar que todo había salido según lo esperado. «Sí, es la primera niña. Estamos muy felices», comenzaba a decir el ex tenista. Por su parte, la hija de Isabel Preysler se limitaba a decir que había ido todo muy bien, al mismo tiempo que agradecía el interés de los medios.

En cuanto a cómo es la pequeña físicamente, Verdasco ha detallado que «es muy guapa» y que sin duda, se convertirá en la princesa de la familia, ya que tiene tres hermanos varones. Sobre si han decidido ya quiénes serán los padrinos, el mencionado también ha confesado que es un tema que aún no han pensado. «Todavía no lo sabemos. Ya lo pensaremos», aseguraba entre risas.

La imagen de Fernando Verdasco en el hospital

Antes de producirse esta esperada escena, Fernando Verdasco ya fue fotografiado en las inmediaciones del hospital madrileño citado. En las imágenes, el ex tenista aparecía más bien serio y desconcertado. Tal vez porque era conocedor de que sus pasos iban a ser seguidos por los medios de comunicación. No obstante, la sonrisa con la que ha reaparecido junto a su mujer deja más que claro que está viviendo un momento muy especial y feliz gracias a la familia numerosa que ha logrado formar junto a Ana.

Además de esta fotografía, Europa Press también consiguió un vídeo en el que aparece Verdasco junto a uno de sus hijos entrando en el hospital. Se trata de un momento previo a lo que todo apunta que fue el primer encuentro entre los hermanos, un instante cargado de emoción en el ámbito familiar.

Ana Boyer y Fernando Verdasco regresaron a España el lunes 27 de abril con la intención de que su cuarta hija naciera en el país natal de sus padres, donde también se encuentran sus respectivas familias. Cabe destacar que el matrimonio vive en Doha desde 2016, donde han fijado su lugar de residencia desde entonces.