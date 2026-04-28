Ana Boyer se encuentra en la recta final de su cuarto embarazo. La hija pequeña de Isabel Preysler y su marido, Fernando Verdasco, darán la bienvenida al mundo más pronto que tarde a la pequeña de la casa, una niña muy deseada por el matrimonio -ya que la pareja tiene tres niños-. La socialité y el tenista retirado han vivido una gestación muy distinta a las demás. A finales de marzo, volaron de Doha -donde viven desde hace años-, a España, debido a la tensión generada por el conflicto en Oriente Medio. Una decisión que generó un gran debate y alguna crítica -como la de Alba Carrillo, que arremetió duramente contra ellos por regresar al país tras muchos años cotizando fuera de nuestras fronteras-. Sin embargo, la hermana y el cuñado de Tamara Falcó hicieron oídos sordos y solo pensaron en el bienestar de su familia.

Ahora, a escasas semanas de conocer a su cuarto bebé, aunque primera niña, el matrimonio ha tomado una decisión sobre el nacimiento de la benjamina de la casa.

La última decisión de Ana Boyer y Fernando Verdasco

El último movimiento de Fernando Verdasco y Ana Boyer fue cuando regresaron a Doha tras unos días en España debido al conflicto en Oriente Medio. Desde hace años que el matrimonio ha encontrado en el continente vecino la estabilidad y un lugar seguro donde estar alejado del foco mediático.

Sin embargo, debido a motivos profesionales -y sobre todo porque sus familias se encuentran en su país de origen-, en varias ocasiones durante el año -especialmente en Navidad o durante el verano- regresan a España, donde nacerá su pequeña. Precisamente, el matrimonio ya ha dado pistas de que han hecho este desplazamiento temporal a nuestras fronteras.

El primero fue el tenista, que a través de sus redes sociales publicó el pasado domingo una imagen en el 40 cumpleaños de Sara Verdasco, su hermana -en la que también aparecía su hermana pequeña- en un restaurante de Madrid. Una prueba que daba cuenta de que ya están instalados en España para la llegada de su hija -de la que todavía se desconoce el nombre-.

Por su parte, Ana Boyer también ha confirmado que se encuentra en el país. La hija pequeña de la Reina de Corazones compartió una historia temporal en su cuenta de Instagram en la que desveló que estaba en España. La empresaria publicó una foto en la que aparecía dándose un masaje para «mejorar la circulación» en el centro médico de estética en Madrid, Belessa Aesthetic.