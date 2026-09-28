Argentina, fogón de pruebas del PSOE para un pucherazo masivo

OKDIARIO viene desvelando desde hace días el fraude electoral urdido por el PSOE en Argentina, donde su ex secretaria general Lorena Suárez se aprovechó de la reforma del voto rogado promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez, y que anulaba la obligatoriedad de acreditar la identidad a los solicitantes del voto exterior, para diseñar una obscena estrategia en la que el objetivo era hacer acopio de pasaportes, incluso los de «tu tía, la que se murió», para fabricar artificialmente votantes socialistas. Un pucherazo descomunal que fue reconocido por los propios compañeros del partido, que calificaron lo ocurrido de «antidemocrático», aunque Suárez, como premio a los servicios prestados, fue colocada por el PSOE en el gobierno de Buenos Aires. El fraude empezó a coger velocidad de crucero en 2002, impulsado por la Ley de Nietos. Estamos hablando de Argentina, el país con más solicitantes de nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria. El laboratorio de pruebas del PSOE para un fraude a gran escala en el voto exterior. Cómo será la cosa que la propia Lorena Suárez llegó a afirmar que el voto exterior en las elecciones del 2023 sería esencial para que Pedro Sánchez continuara en el Gobierno. Hablaba con conocimiento de causa, porque en Argentina votaron por el PSOE hasta los muertos.

La gran pregunta es si el pucherazo argentino encontró reflejo en otros países, algo que, conociendo cómo se las gasta el sanchismo, no es en absoluto descartable. En todo caso, lo que pretendía el PSOE con el voto exterior y la Ley de Nietos está claro: hacerse con unos cuantos escaños decisivos que pudieran inclinar la balanza en su beneficio en un escenario de igualdad electoral. Por eso, ampliaron las nacionalizaciones —y el derecho de voto— más allá del exilio, llegando incluso a dar por buenas las nacionalizaciones de los descendientes de quienes abandonaron España, y no por motivos políticos, incluso en el siglo XIX. OKDIARIO ha venido denunciando desde hace años que se estaba cociendo un pucherazo. El Tribunal Supremo, o el Constitucional de Conde-Pumpido, tendrán la última palabra, pero todo huele a podrido.