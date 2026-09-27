Temen a Iker porque se atreve a hablar hasta con los muertos

Varios periodistas de la fachosfera hemos probado esta semana las sospechas sobre que el PSOE es capaz de cualquier cosa.

Desde contratar a narcos para eliminar a jueces, traicionar la patria desde África por 15 dirham de plata, o crear un plan perverso desde Argentina para robarnos todas las elecciones, engordando el censo electoral de una manera tan bestia, que no podamos saber si quien vota está vivo o muerto.

Ante esto, los aliados políticos y mediáticos de Sánchez han tenido que reaccionar sacándose de la chistera a una anciana que vivía en la mejor zona de Madrid sin pagar ni un duro desde hace años.

Es un facto: si Sánchez se va al garete, se lleva consigo a todo el PSOE, Sumar, Bildu, ERC, Podemos y a la prensa que durante una década ha sostenido día a día su relato.

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, con la polémica están intentando cargarse a Iker Jiménez y Carmen Porter, porque se dijo en su programa lo que la mayoría de los españoles pensamos: el desahucio de Maricarmen es una performance podemita con dirección audiovisual, para desviar la atención en el momento más crítico de la izquierda en España.

Horizonte es un problema para Moncloa. Está llevando a la deriva a la competencia televisiva que adoctrinaba por las noches entre risas donde estaba el bien y el mal sin aportar jamás pruebas.

«Entiendo que gente acostumbrada a ver ovnis vea fantasmas donde no los hay», dice la sincronizada, intentando ridiculizar a los dos periodistas con mayores récords de audiencias de la historia de la televisión española.

Y lo dicen cagaos en los pantalones. Porque Iker y Porter, la pareja de cazafantasmas, se atreve hablar hasta con los muertos, que es lo tendremos que hacer para saber quién vota a Sánchez desde 2023 en Argentina desde 2023. Bueno, en Argentina, Cuba, Nicaragua, Venezuela, México…

Y he aquí algo que no debemos pasar por alto y que lo hemos hecho desde que se hizo con la Moncloa. Sánchez es un ser extraño obsesionado con los muertos.

La necrofilia de Sánchez está documentada desde los inicios de su mandato. Profanó la tumba de Franco, desenterró a una víctima de la Guerra Civil fusilada por el bando republicano, y se fotografió, contra la voluntad de sus familiares, con los restos óseos de españoles de ambos bandos que descansaban en la sacristía del Valle de los Caídos.

Ahora a Sánchez OKDIARIO le ha pillado con el carrito de los votos. Y hay una pregunta que el PSOE tiene que responder: para qué quería su líder argentina fotocopias de pasaportes caducados y de muertos en el contexto de las elecciones de 2023 justo cuando Sánchez había perpetrado, por un lado, la reforma electoral, y por otro lado, la Ley de Memoria Democrática que colaba de tapadillo las nacionalizaciones masivas de emigrantes españoles de finales del s. XIX.

De ahí que les inquiete a los matones Sánchez y Cía el músculo social que Iker y Porter exhiben cada noche en esa mesa redonda, especializada en cazar fantasmas y analizar calaveras.

Los cazafantasmas han demostrado no tener complejos para llamar al pan, pan, y al vino, vino, sentando en su mesa a todo aquel que demuestra lo que dice con pruebas. Las cloacas de correos, Fiscalía, Pegasus…

No hay cosa que más asuste que la nave del misterio que el matrimonio ha construido para que, llegado el momento, nos embarquemos toda España. A lo Noé si se me permiten la expresión. Y ese momento ha llegado.