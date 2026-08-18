Así termina la era de Tim Cook en Cupertino el próximo 1 de septiembre con la entrada de John Ternus

Apple ya no tiene que anunciar nada, lo confirmó con un comunicado el pasado mes de abril. El consejo de administración aprobó entonces por unanimidad que John Ternus, hasta ahora responsable de ingeniería de hardware, se convierta en consejero delegado el 1 de septiembre. Tim Cook no se va de la compañía, pero sí del puesto que ha ocupado durante 14 años.

El hombre que ha tocado cada iPhone antes que tú

Ternus lleva más de dos décadas en la empresa y desde 2021 dirige el área que decide cómo se fabrica físicamente cada iPhone, Mac, iPad, Apple Watch y AirPods. Es quien ha garantizado que esos productos llegaran a las tiendas tal y como se presentaron en el escenario. Su perfil es distinto al de Cook, que se formó en áreas como la logística y cadena de suministro. Ternus viene del diseño de producto, y varios analistas interpretan su nombramiento como una apuesta por reforzar el lado técnico de la compañía frente a la presión de rivales como Google o Samsung en inteligencia artificial.

Tres sillas para un solo relevo

Como hemos comentado, Cook no desaparece del organigrama. Pasará a presidente ejecutivo, un cargo pensado para aportar continuidad durante la transición sin entrar en la gestión diaria. Arthur Levinson, hasta ahora presidente del consejo, ocupará el puesto de consejero independiente principal, una figura que actúa de contrapeso cuando presidente ejecutivo y CEO conviven en la misma cúpula.

El adiós más anunciado de Silicon Valley

A diferencia de otros cambios de CEO en grandes tecnológicas, este no responde a una destitución ni a un mal resultado en bolsa. La propia Apple lo describe como fruto de un proceso de sucesión «meditado y a largo plazo». Cook, de 65 años, tomó el relevo de Steve Jobs en 2011 y su etapa quedará asociada a haber convertido a la compañía en la más valiosa del mundo, pero también por no haber lanzado ningún producto tan disruptivo como el iPhone original.

Los efectos que esta sustitución tendrá

A corto plazo ninguno, ya que las próximas novedades ya vienen de muy atrás. Lo que sí podría notarse a medio plazo es un giro de prioridades. Ternus ha estado muy implicado en cómo Apple integra la inteligencia artificial en sus dispositivos, de momento es el talón de Aquiles de la compañía. Su llegada al puesto más alto coincide con la presión de la competencia en ese terreno. Sus primeras decisiones como CEO, previsiblemente ligadas a la presentación de otoño, servirán para calibrar hacia dónde quiere llevar a la empresa.