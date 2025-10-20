Redsys

Un fallo de la plataforma Redsys impide realizar pagos con tarjeta en establecimientos y en el metro

La caída de la plataforma de pagos Redsys afecta también a distintos pagos con la Administración Pública

Un fallo en el sistema de pago Redsys está provocando que numerosos datáfonos y cajeros dejen de funcionar este lunes. Por el momento, OKDIARIO ha podido corroborar las incidencias en algunos establecimientos y en el Metro de Madrid. El problema impide que los usuarios lleven a cabo pagos con tarjeta y de forma digital.

Este periódico se ha puesto en contacto con varios restaurantes, los cuales han confirmado que llevan sufriendo problemas en el cobro electrónico durante toda la mañana. Además, Metro de Madrid está dejando pasar de forma gratuita a los usuarios que no pueden rellenar sus bonos con tarjeta.

Por el momento, se desconoce el alcance del fallo de Redsys. Sin embargo, el incidente recuerda a la gran caída que sufrió el sistema en noviembre de 2023. En aquella ocasión, docenas de usuarios denunciaron en redes sociales un fallo en datáfonos, tarjetas y Bizum que les ha impedido realizar pagos en tiendas y establecimientos.

Redsys es una plataforma de pago virtual que facilita transacciones utilizando tarjetas de crédito y débito. Actúa como intermediario entre el comprador y el banco asociado a una tienda online, permitiendo que cualquier negocio reciba pagos de manera rápida y sencilla.

