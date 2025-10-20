Un fallo en el sistema de pago Redsys está provocando que numerosos datáfonos y cajeros dejen de funcionar este lunes. Por el momento, OKDIARIO ha podido corroborar las incidencias en algunos establecimientos y en el Metro de Madrid. El problema impide que los usuarios lleven a cabo pagos con tarjeta y de forma digital.

Este periódico se ha puesto en contacto con varios restaurantes, los cuales han confirmado que llevan sufriendo problemas en el cobro electrónico durante toda la mañana. Además, Metro de Madrid está dejando pasar de forma gratuita a los usuarios que no pueden rellenar sus bonos con tarjeta.

Por el momento, se desconoce el alcance del fallo de Redsys. Sin embargo, el incidente recuerda a la gran caída que sufrió el sistema en noviembre de 2023. En aquella ocasión, docenas de usuarios denunciaron en redes sociales un fallo en datáfonos, tarjetas y Bizum que les ha impedido realizar pagos en tiendas y establecimientos.

Confirmamos que hemos sufrido una caída temporal y parcial debido a un problema en la infraestructura de comunicaciones. El incidente ha sido detectado y solventado y el servicio se está recuperando progresivamente. Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos su… — Redsys (@Redsys_es) October 20, 2025

Redsys es una plataforma de pago virtual que facilita transacciones utilizando tarjetas de crédito y débito. Actúa como intermediario entre el comprador y el banco asociado a una tienda online, permitiendo que cualquier negocio reciba pagos de manera rápida y sencilla.