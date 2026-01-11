¿Se juzgarán por fin en 2026 los casos del Popular y BBVA?

«Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía». La frase, atribuida a Séneca, no puede ser más cierta en lo que respecta a la justicia española en los casos que afectan a la banca: el del Banco Popular, cuya instrucción se inició en 2017, y el del BBVA, que empezó a investigarse en 2019. Ninguno de los dos ha sido juzgado todavía y no está claro que vaya a ocurrir en este 2026 que acabamos de iniciar.

A estas alturas, casi nadie que no esté afectado se acuerda de quiénes eran Ángel Ron o Francisco González (FG), los presidentes de Popular y BBVA, respectivamente, cuando se cometieron los supuestos delitos. Ni de cuáles son esos delitos ni qué consecuencias tuvieron. Y menos aún de qué era la trama Thesan del primer banco o el grupo hostil del segundo. Incluso es más que probable que FG se libre de la cárcel -si es condenado- por edad: tiene ya 81 años.

Popular

Lo del Popular tiene mucha miga. El banco fue resuelto en junio de 2017 y sus accionistas y bonistas perdieron todo su dinero. Entre ellos, los que habían acudido a la ampliación de capital de 2016, en la que el banco ocultó su dramática situación real (por algo tuvo que ser resuelto) con la cooperación necesaria por acción u omisión del Banco de España que dirigía entonces Luis María Linde.

Lógicamente, los afectados se querellaron y el juez José Luis Calama ha llevado a cabo una instrucción muy meticulosa en la que prácticamente da las condenas hechas al tribunal juzgador. Pero tanta meticulosidad ha eternizado la instrucción. Por fin, aleluya, el juez la cerró y abrió juicio oral en noviembre de 2024. Y desde entonces, la nada, y ya ha pasado un año y un par de meses. Cuando haya sentencia, habrán pasado 10 años o incluso más de la quiebra del Popular.

¿Por qué no ha comenzado el juicio? Agárrense: la respuesta más repetida es que la Audiencia Nacional no tiene salas disponibles para una vista que durará meses. Es verdad que sus instalaciones no son muy grandes y que tiene muchos juicios, pero también lo es que no hay vistas todos los días (los viernes nunca, por supuesto) y que, si se obligara a trabajar a jueces, fiscales, letrados y demás a diario, las cosas irían mucho más rápido. Pero en esto, como en tantas otras cosas, España sigue en el Siglo XIX.

BBVA

Lo del BBVA no se queda atrás respecto a lo del Popular. Como es sabido, el banco contrató durante 17 años al ínclito ex comisario José Villarejo (la operativa empezó cuando estaba en activo) para espiar a empresarios, políticos y periodistas, y realizar diversos trabajillos para el banco y para su entonces presidente. Por ello, le pagó unos 10 millones de euros. El escándalo estalló en 2017 y el juez Manuel García-Castellón -que ya se ha jubilado con tanta tardanza- abrió una pieza separada para el BBVA del caso Tándem por las actividades de Villarejo (hay 27) en enero de 2019. Hace siete años.

Aquí ni siquiera se ha cerrado la instrucción, que ha entorpecido todo lo posible el propio BBVA con su famoso forensic, que en vez de ayudar a la justicia, le ha servido para ocultar la porquería bajo la alfombra. En junio de 2024, el magistrado dictó auto de transformación, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, para juzgar a BBVA, FG y varios directivos por cohecho y revelación de secretos.

Se cruza la OPA

Pero entonces todo se paró, y ni siquiera hay auto de apertura de juicio oral a estas alturas. Unos dicen que la causa es la OPA fallida sobre el Banco Sabadell, ya que el sustituto de García-Castellón, Antonio Piña, habría querido dejar la causa en suspenso para no interferir en la operación. Algo que sería de todo punto escandaloso, puesto que esa inacción quitaba de la mesa un factor que podía pesar en la decisión de los inversores de acudir o no a la oferta: el hecho de que el opante fuera a ser juzgado con petición de penas de cárcel.

Otros lo achacan a la lentitud del perito de Luis del Rivero (ex presidente de Sacyr y uno de los espiados en el primer encargo de Villarejo cuando intentó comprar el BBVA junto a otros, el citado «grupo hostil»). Este perito ha encontrado grandes dificultades para acceder a la información del BBVA -que es lo que pretende el BBVA-, de ahí la dilación.

Por fin, tras el fracaso de la OPA, el juez ha reactivado la investigación y ha apremiado a Del Rivero a presentar su informe a riesgo de cerrar el caso sin él. Aunque todavía no se sabe qué ha pasado con eso y sigue sin haber auto de apertura de juicio. Y cuando lo haya… seguro que tampoco hay salas disponibles.