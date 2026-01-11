Trump adelanta por la izquierda a Sánchez: restringe a los fondos mientras Blackstone entra en España
El presidente de Estados Unidos prohibirá a las grandes empresas comprar viviendas unifamiliares
La crisis de la vivienda con todos sus ingredientes ya es una problemática global. España no está sola en las dificultades, pero sus ciudadanos sí parecen estarlo en las soluciones. Mientras el Gobierno socialista de Pedro Sánchez permanece inmóvil ante la escalada de precios y la dificultad de acceso a la vivienda, en Estados Unidos su presidente Donald Trump ha dado un paso histórico restringiendo la compra de hogares a fondos buitres en el país.
El pasado miércoles el dirigente americano anunció que prohibirá a los grandes fondos comprar viviendas unifamiliares como parte de su plan para abordar la crisis de la vivienda en el país.
En España, sin embargo, hace tan sólo un año el ministro socialista Óscar Puente celebraba a través de la red social X que BlackRock, la mayor empresa de gestión de activos a nivel mundial, controlara en gran medida la economía española:
«Qué raro que uno de los 3 fondos de inversión más grandes del mundo se fije en un país gobernado por social comunistas bolivarianos y se anime a invertir la friolera de 60.000 millones de euros en él», comentaba con su habitual tono irónico.
Blackstone divide al Gobierno
Estos cambios de rol suceden mientras que, por ejemplo, el fondo de inversión Blackstone es el segundo mayor casero de España y cuenta con una cartera española de viviendas valorada en miles de millones de euros. Inmuebles que en gran medida adquirió hace más de una década, durante la crisis financiera que golpeó particularmente al mercado inmobiliario en el país.
Precisamente su papel como actor clave en la generación de presión en el mercado inmobiliario y en la subida descontrolada del alquiler ha generado tensiones internas en el Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar.
Sin ir más lejos, el pasado 27 de noviembre, no sólo el Partido Popular, Vox y Junts impidieron que la proposición de ley de Yolanda Díaz para prohibir a fondos adquirir viviendas iniciara su tramitación parlamentaria, sino que PSOE y PNV se abstuvieron a mostrar su opinión.
En este sentido, las trifulcas del Ejecutivo español, lejos de ayudar a afrontar la situación con medidas contundentes, han fomentado que la problemática de la vivienda se haya enquistado en el país, llegando a paralizar las aspiraciones a futuro de toda una generación. La vivienda, de hecho, ya ocupa el primer puesto de las preocupaciones de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Reforma «agresiva» de Trump
Trump ha adelantado que la restricción a los fondos es sólo el principio de «uno de los planes de reforma de la vivienda más agresivos de la historia de Estados Unidos». El mandatario republicano sentenciaba así que «son las personas quienes viven en las casas y no las corporaciones».
«Durante mucho tiempo, comprar y ser propietario de una casa se consideró la máxima expresión del sueño americano. Era la recompensa por el trabajo duro y por hacer lo correcto, pero ahora ese sueño americano está cada vez más fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente de los jóvenes estadounidenses», lamentaba a través de sus redes sociales.
El anuncio rápidamente afectó a la cotización de las empresas con inversiones en el mercado de la vivienda anteriormente mencionadas, Blackstone y BlackRock.
Desinversión millonaria en Madrid
Los expertos apuntan que la reactivación de estas operaciones responde a un escenario de elevadísima demanda de vivienda en alquiler en la ciudad. Destacan que, pese al contexto económico incierto, el interés por este tipo de activos se mantiene sólido y la vivienda en zonas metropolitanas continúa siendo un valor seguro y estable.
Por otro lado, el resurgimiento de la actividad de los grandes fondos estaría motivando la venta de activos en España tras tres ejercicios de escasa actividad en el sector de las transacciones inmobiliarias.