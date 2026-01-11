El pasado miércoles el dirigente americano anunció que prohibirá a los grandes fondos comprar viviendas unifamiliares como parte de su plan para abordar la crisis de la vivienda en el país.

En España, sin embargo, hace tan sólo un año el ministro socialista Óscar Puente celebraba a través de la red social X que BlackRock, la mayor empresa de gestión de activos a nivel mundial, controlara en gran medida la economía española:

«Qué raro que uno de los 3 fondos de inversión más grandes del mundo se fije en un país gobernado por social comunistas bolivarianos y se anime a invertir la friolera de 60.000 millones de euros en él», comentaba con su habitual tono irónico.

Blackstone divide al Gobierno

Estos cambios de rol suceden mientras que, por ejemplo, el fondo de inversión Blackstone es el segundo mayor casero de España y cuenta con una cartera española de viviendas valorada en miles de millones de euros. Inmuebles que en gran medida adquirió hace más de una década, durante la crisis financiera que golpeó particularmente al mercado inmobiliario en el país.

Precisamente su papel como actor clave en la generación de presión en el mercado inmobiliario y en la subida descontrolada del alquiler ha generado tensiones internas en el Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar.

Sin ir más lejos, el pasado 27 de noviembre, no sólo el Partido Popular, Vox y Junts impidieron que la proposición de ley de Yolanda Díaz para prohibir a fondos adquirir viviendas iniciara su tramitación parlamentaria, sino que PSOE y PNV se abstuvieron a mostrar su opinión.

En este sentido, las trifulcas del Ejecutivo español, lejos de ayudar a afrontar la situación con medidas contundentes, han fomentado que la problemática de la vivienda se haya enquistado en el país, llegando a paralizar las aspiraciones a futuro de toda una generación. La vivienda, de hecho, ya ocupa el primer puesto de las preocupaciones de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).