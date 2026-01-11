Alarma eléctrica. Las redes españolas siguen saturándose y perdiendo capacidad para enganchar a la red a nuevos negocios y viviendas. A principios de enero, ya hay 13 provincias que han alcanzado el 100% de saturación y ya no tienen más capacidad, mientras otras seis están en el 99%, como se puede ver en el mapa. En su conjunto, el 88,2% de los nudos de la red nacional no tiene capacidad disponible, según los datos facilitados por las eléctricas.

Hay que recordar que las redes eléctricas se están saturando a pasos agigantados mientras la CNMC sigue enrocada en limitar la retribución a las inversiones por debajo del 7% que pide el sector y el Gobierno no impone su criterio, favorable a subir la retribución a las compañías por invertir en redes eléctricas.

En septiembre de 2025, hace apenas cuatro meses, la saturación de las redes se encontraba en el 83%, como hicieron público las eléctricas. Ahora ya está en el 88,2% y hay 20 provincias en el 99% o ya directamente en el 100%, lo que alimenta la alarma eléctrica más en un país que ha sufrido un apagón total en abril pasado.

Burgos se ha sumado a las provincias que ya no tienen más capacidad al llegar al 100% de la saturación. Así se encuentran ya el País Vasco, Zaragoza, Gerona, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Almería, Málaga, Salamanca y Castellón. Otras seis están ya en el 99%: Sevilla, Córdoba, Toledo, Teruel, La Rioja y Navarra. Madrid se encuentra en el 84% y Barcelona, en el 90%.

La consecuencia de esta saturación de las redes eléctricas en el país ya la han puesto encima de la mesa las compañías energéticas. En diciembre advirtieron que sólo el 12% de las solicitudes de enganche a la red había sido concedida. El resto de peticiones habían quedado fuera o estaban en trámite, con la consecuente pérdida de negocio para el país.

La patronal del sector, Aelec, advirtió en una nota que esa falta de capacidad de las redes españolas provocarían que muchas inversiones internacionales se fueran a otro país, impactando de manera negativa en la economía española. Especialmente grave es la situación también para la industria ya instalada, que no puede ampliar sus negocios.

Pese a esta situación, y las advertencias de alarma de las eléctricas, la CNMC no ha dado su brazo a torcer y ha mantenido en el 6,58%, lejos del 7% que pide el sector y lejos también de las retribuciones aprobadas en otros países de Europa, como Portugal y Reino Unido, rivales de España a la hora de recibir inversiones extranjeras.

Ahora el Gobierno y la ministra de Transición, Sara Aagesen, tienen que decidir si elevan esa retribución -de la que se ha mostrado partidaria- o se pliega a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de Cani Fernández, que aprobó ese porcentaje de retribución hace unas semanas totalmente dividida.