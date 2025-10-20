El fallo masivo en la nube de Amazon Web Services (AWS) este lunes esta provocando dificultades para acceder a varios servicios de bancos como BBVA, Banco Santander, Bankinter y Banco Sabadell, según un repunte de incidencias a través de la plataforma DownDetector. Los fallos tecnológicos que están experimentando los clientes en estos momentos se puede atribuir a problemas con la plataforma de pago, Redsys.

La plataforma ha registrado un repunte de incidencias en las últimas horas que coinciden con las horas cuando se conoció el apagón informático de la nube de Amazon. Para el BBVA, se han registrado alrededor de 1.563 incidencias desde la mañana y el 64% han identificado problemas con la banca móvil, el 21% banca en línea, y el 14% la transferencia de fondos. En el caso de Bankinter, se han producido menos incidencias, alrededor de 65, según la plataforma, aunque clientes indican problemas con iniciar sesión (67%), banca en línea (22%), banca móvil (11%).

En concreto, usuarios han denunciado a través de redes sociales como X, que no han podido acceder a la banca en línea para diversos bancos como BBVA o Banco Santander. «Se ha caído la app del Banco Santander?», ha preguntado un cliente a través de X. En el caso de la entidad que preside Ana Botín, esto ha llegado a interrumpir la preventa de las entradas del concierto de Aitana, para aquellos clientes del Santander que tienen la Tarjeta Aitana, programada para el próximo septiembre en el Movistar Arena.

Los futuros de Amazon retroceden en torno al 0,67% en el mercado de futuros tras experimentar los fallos.

