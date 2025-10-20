Concierto de Aitana en Madrid 2026: fechas, dónde es, cuánto cuesta y cómo conseguir entradas

Aitana vuelve a Madrid con su nuevo Cuarto Azul World Tour y lo hará en el gran recinto de la capital, con un show pensado para arenas, montado a lo grande y con ese tirón pop que la ha colocado en lo más alto. Si te quedaste con ganas tras sus citas de 2025 o quieres volver a vivirlo con repertorio renovado, toma nota porque ya hay día y lugar para el concierto de Aitana en Madrid, y lo mejor es que las entradas comienzan a venderse, en preventa, hoy mismo.

Esta es una gira que además, permite a la artista presentar en directo Cuarto Azul, su nuevo álbum que además de ser un éxito desde su lanzamiento ya cuenta con nominaciones a los próximos premios Grammy Latinos que se entregan en Noviembre. Aitana está nominada a Mejor álbum pop contemporáneo y Mejor diseño de empaque y no sabemos si va a ganar o no, pero lo cierto es que es todo un logro y poder escuchar ahora los temas de este disco, y otros que ya son clásicos de su repertorio, es toda una oportunidad que no te puedes perder. De este modo, si quieres ir al concierto de Aitana en Madrid, toma nota porque te ofrecemos a continuación, toda la información, sobre fechas, dónde es, entradas, precios y cuánto durará el show.

Cuándo es el concierto de Aitana en Madrid

La fecha está confirmada, será el viernes, 11 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena (el antiguo WiZink Center) cuando Aitana de su concierto en Madrid. Ciudad a la que regresará un año después (julio de 2025) de haber actuado en el Riyadh Air Metropolitano con los dos conciertos de su Metamorfosis Season Tour, la minigira con tres shows que ya pudieron disfrutar más de 100.000 personas.

Cuánto cuesta un concierto de Aitana: precio y entradas

Y ahora los fans de Aitana vuelven a estar expectantes. La venta general se abrirá el 23 de octubre a las 12:00 a través de MovistarArena.es. Antes habrá preventa con Santander SMusic: hoy 20 de octubre a partir de las 10:00 para quienes tengan la Tarjeta Aitana del Banco Santander y a las 12:00, para el resto de clientes Santander. La ventana de preventa cierra el 22 de octubre a las 09:49.

En cuanto a precios, a fecha de hoy, el rango definitivo no se ha publicado en los canales oficiales. Sin embargo, los fans pueden esperar precios cercanos a anteriores conciertos entre los 65 y los 120 euros, teniendo en cuenta que habrá entradas de pista, de grada y como no, los paquetes VIP.

Dónde es el concierto de Aitana y cómo llegar

El Movistar Arena está en Avenida de Felipe II (barrio de Salamanca), el pabellón multiusos de referencia en Madrid. Si vienes en transporte público, lo más cómodo es Metro Goya (L2 y L4); también O’Donnell (L6) queda cerca para conexiones de circunvalación. En bus EMT, las líneas del eje Alcalá–Goya–Doctor Esquerdo son la opción clásica, y si conectas por cercanías, Príncipe Pío te enlaza rápido con Metro. Si vas en coche, contén el impulso: en eventos con aforo alto el aparcamiento en superficie vuela y los parkings cercanos se llenan temprano. Llega con tiempo y piensa en un plan B para la vuelta (andando hasta estaciones menos saturadas o combinando bus y metro).

Cuánto dura un concierto de Aitana

La duración depende del formato, pero en arena Aitana suele moverse en torno a los 90 minutos o los 105 minutos. En giras previas (Alpha Tour) la referencia de duración ha rondado la hora y media, con puertas sobre las 19:30 y arranque a las 21:00 como horario tipo. En 2025 hizo excepciones en estadio con shows más largos, pero para 2026, en recinto cubierto, la referencia razonable es la de arena. Si el recinto publica horario oficial de apertura y comienzo, te lo encontrarás en la ficha del evento la semana del concierto.

Ahora ya lo sabes todo sobre el concierto de Aitana en Madrid, y la preventa arranca hoy así que si no quieres quedarte sin entrada, recuerdar entrar logueada/o, con tarjeta guardada y sin extensiones que ralenticen el navegador. Si accedes a preventa SMusic, ten a mano la Tarjeta Aitana o tus credenciales de cliente Santander; el sistema suele validar ese paso antes de mostrar los sectores. Si vas en grupo, define de antemano un par de sectores plan B por si el primero agota. Y, si no llegas a tiempo en la general, estate atenta/o a recolocaciones y a la liberación de visibilidad reducida cuando el promotor ajusta la producción (suele pasar en arenas, especialmente al acercarse la fecha).

El Cuarto Azul World Tour llega con producción audiovisual potente y un set que mezcla lo nuevo con los temas que han acompañado a Aitana desde sus primeras giras. No faltarán los bloques bailables, los momentos a voz y piano y ese tramo final que deja al pabellón arriba. Madrid es una plaza fetiche para ella y, siendo fecha única en la capital en 2026, seguro que muchos esperan poder ver además a invitados puntuales o guiños de repertorio. En definitiva, un show que no te puedes perder.