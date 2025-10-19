Concierto de Aitana en Cataluña 2026: fechas, cómo comprar las entradas

Aitana ya tiene marcada la fecha en el calendario. La cantante catalana ya ha anunciado que actuará en Barcelona dentro de su nueva gira, el Cuarto Azul World Tour, con la que recorrerá España durante 2026. El concierto es sin duda uno de los más especiales para la artistas al ser Cataluña la comunidad que la vio nacer de modo que si no te lo quieres perder, toma nota que te explicamos cuándo actúa y cómo comprar las entradas.

Los fans de Aitana en Cataluña están de celebración. Como no podía ser de otra manera, el 2026 será un año en el que de nuevo van a tener oportunidad de verla sobre el escenario, como ya hicieran el pasado mes de julio cuando la ciudad condal fue una de las elegidas, junto a Madrid para aquella serie de tres conciertos especiales bajo el nombre de Metamorfosis Season. En aquella ocasión, Aitana dió un concierto en el Estadio de Lluís Companys pero en esta, será de nuevo el Palau Sant Jordi su gran escenario. La fecha está fijada para el mes de septiembre, pero ¿cuándo exactamente? ¿ y cuándo salen las entradas?.

Fecha del concierto de Aitana en Cataluña 2026

El concierto de Aitana en Barcelona será el viernes 4 de septiembre de 2026, en el Palau Sant Jordi. El recinto, con capacidad para más de 17.000 personas, acogerá una de las paradas más esperadas de la gira.

Barcelona no es una parada cualquiera. Es donde Aitana nació, donde empezó a soñar con la música y donde se celebró el casting de OT al que ella se presentó marcando así un antes y un después en su historia. El concierto será un reencuentro con su público más cercano, con un repertorio que mezclará energía, emoción y los temas que la han acompañado desde sus inicios.

Antes de llegar a Cataluña, Aitana habrá pasado por ciudades como Sevilla, Valencia, Zaragoza o Madrid, pero el concierto de Barcelona será especial. Casi un cierre simbólico antes del final del tour. Una oportunidad para verla en directo con un montaje que es de esperar que sea uno de los más potentes de su carrera, superando incluso a lo que se vivió en julio de este año.

Cómo comprar las entradas

La venta de entradas se dividirá en dos fases. Primero se abrirá la preventa exclusiva del Banco Santander, disponible a través de la plataforma Santander SMusic. Comenzará mañana 20 de octubre de 2025 con dos horarios diferenciados:

A las 10:00 de la mañana, acceso para quienes tengan la tarjeta Aitana Santander.

Desde las 12:00 del mediodía, para el resto de clientes del banco.

La preventa se cerrará el 22 de octubre a las 09:49 horas, con un límite de cuatro entradas por tarjeta. Después llegará la venta general, que se activará en los canales oficiales: Ticketmaster, El Corte Inglés, TomaTicket y la web de Aitana.

Conviene comprar sólo por esas vías. En giras anteriores han aparecido reventas y páginas falsas que ofrecían entradas no válidas. Sobre los precios aún no hay datos oficiales, pero todo apunta a cifras parecidas a las de su anterior tour: entradas desde unos 65 euros y zonas preferentes o VIP que podrían rondar los 120 euros.

El Palau Sant Jordi ofrecerá distintas modalidades: pista general, gradas numeradas y zonas premium. En giras previas, las localidades se agotaron en pocas horas, así que lo ideal será tener la cuenta creada y lista antes del inicio de la venta.

Otras fechas de la gira de Aitana 2026

El Cuarto Azul World Tour empezará en mayo y recorrerá España durante todo el verano antes de llegar a Cataluña. Aitana actuará en algunos de los recintos más grandes del país, con un formato pensado para grandes escenarios. Estas son las fechas confirmadas hasta el momento:

9 de mayo – Roquetas de Mar (Estadio José Antonio Peroles)

15 de mayo – Murcia (Plaza de Toros)

22 de mayo – Valencia (Roig Arena)

29 de mayo – Albacete (Estadio José Copete)

5 de junio – Sevilla (Plaza de España)

19 de junio – Fuengirola (Marenostrum)

26 de junio – Avilés (Pabellón de La Magdalena)

10 de julio – Zaragoza (Príncipe Felipe)

12 de julio – Cádiz (Estadio Nuevo Mirandilla)

18 de julio – Úbeda (Recinto Ferial)

22 de julio – A Coruña (Coliseum)

4 de septiembre – Barcelona (Palau Sant Jordi)

11 de septiembre – Madrid (Movistar Arena)

18 de septiembre – Bilbao (BEC)

Cada parada tendrá su propio diseño escénico, adaptado a las dimensiones del recinto. Aitana presentará una producción visual inspirada en los colores y la estética de Cuarto Azul, su último trabajo, con una mezcla de pop, luces y momentos más íntimos.

La gira supondrá su regreso a los grandes escenarios tras el éxito de anteriores tours y consolidará su salto internacional. Aitana ya ha avanzado que habrá nuevas fechas fuera de España, aunque todavía no se han anunciado oficialmente.

Las entradas estarán disponibles a partir de mañana lunes, y todo apunta a que volarán. Si quieres estar allí, anota la fecha: 4 de septiembre de 2026. Será una noche que los fans de Aitana no olvidarán fácilmente.