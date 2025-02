Aitana Ocaña está de estreno, aunque esta vez no se trata de ningún proyecto musical, ya que es la protagonista de Metamorfosis, una docuserie sobre su vida, en al que se abre por completo con sus fans, dando más detalles de los que hasta ahora se conocen de su intimidad. Esta serie estaba pensada, en un principio, para narrar todo lo que ocurría antes, durante y después de su concierto en el estadio Santiago Bernabéu, pero el aplazamiento del show por los problemas con los vecinos del estadio obligaron a cambiarla por completo.

La catalana ha dejado a las cámaras entrar en su casa, estar con su familia y grabar momentos que hasta ahora eran privados. De esta manera, vuelve a sentirse como en Operación Triunfo, el concurso en el que se dio a conocer en el año 2017 y en el que comenzó su espectacular carrera. La serie está dividida en seis capítulos y estará disponible en la plataforma de streaming desde el viernes 28 de febrero, por lo que se encuentra en plena gira de promoción por medios.

En una de esas entrevistas, la artista ha hablado de sus miedos e inseguridades, algo que no es nada habitual en ella, que siempre en muy celosa de su vida, aunque no puede evitar ser actualidad por sus relaciones. Aunque para muchos de sus fans tiene una vida envidiable, lo cierto es que ser una estrella internacional, también tiene sus desventajas, algo que se podrá ver en el documental.

«El año pasado pasé una etapa complicada a nivel psicológico, especialmente a finales de años», algo que le ha costado mucho contar porque no quiere que se entienda «como un problema del primer mundo», es una de las confesiones que ha hecho en su paso por el programa de radio La Ventana, de la cadena SER.

«Ya lo iréis viendo, pero estaba y estoy en ese proceso de la depresión todavía. Estoy muchísimo mejor», ha seguido confesando. Tal y como ha reconocido, es la primera vez que cuenta en público que sufre este problema: «Creo que la depresión es igual para todos, es estar triste pero no saber por qué».

La directora de este documental ha sido la que, viendo lo que estaba pasando Aitana Ocaña, la convenció de cambiar por completo el enfoque, pasando de los conciertos previsto en el estadio madridista, a abrirse por completo. «Chloe me ha ayudado mucho y ya iba terapia, pero ahora os aseguro que voy tres veces más a terapia», ha reconocido.

La ex concursante de OT 2017 no puede evitar seguir siendo la misma chica tímida que entró en la academia siendo una adolescente, por eso le incomoda ser la protagonista de su propia serie. «La narrativa era el Bernabéu y eso se truncó un poco y es muy sobre mí y lo llevo fatal y cuando salen mis amigos y mi familia es como un aire para mí», asegura.

La prensión de la fama no acaba ahí, ya que en la citada entrevista ha contado que sigue teniendo inseguridades como cantante y siente una gran responsabilidad con sus millones de seguidores. Pero, eso no le impide subirse a los escenarios para dar lo mejor de sí misma: «Me quito ahí arriba de muchas tonterías que yo tengo en mi día a día. La gente ha pagado por venir a verme y no puedo fallar».