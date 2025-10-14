Aitana desata la pasión de sus fans en la isla al confirmar que actuará en el Mallorca Live Festival 2026

La novena edición del Mallorca Live Festival ya tiene un primer artista confirmado: Aitana Ocaña. El festival de música que se celebra en el recinto de Magaluf traerá a una de las artistas españolas del momento con su nueva gira Cuarto Azul World Tour, que llevará a Hispanoamérica y Europa antes de actuar en la isla en 2026.

Con este anuncio, el festival mallorquín demuestra su capacidad para traer artistas y cantantes destacados en el panorama nacional e internacional. La cantante catalana ya estuvo en el Mallorca Live Festival en 2024, en el escenario Estrella Damm, cuando actuó frente a 25.000 personas.

«La joven artista se ha convertido, sin duda, en una de las mujeres más influyentes del momento gracias a sus históricos conciertos ante más de 160.000 personas en Barcelona y Madrid con su gira Metamorfosis Season, el documental Aitana: Metamorfosis, y la publicación de su aclamado nuevo álbum, Cuarto Azul (2025)», destaca el torneo en una nota de prensa.

«Su último trabajo es el más internacional y, a la vez, el más personal hasta la fecha. Cuarto Azul es una montaña rusa de emociones donde la composición de Aitana ha cobrado más protagonismo que nunca y que fue creado junto a algunos de los nombres más importantes de la industria, como Nico Cotton, Manu Lara, Casta, Andrés & Mauricio, GALE y Spreadlof, entre otros».

PRIMERAS FECHAS.

CUARTO AZUL WORLD TOUR. 💙 LATAM, EUROPA, NORTEAMÉRICA… anunciamos pronto más fechas. nos vemos pronto. una nueva gira. una nueva era 💙 gracias por estar desde el principio:) pic.twitter.com/OxtncD6Xej — AITANA (@Aitanax) October 13, 2025

Entradas Mallorca Live Festival 2026

Las entradas para el Mallorca Live Festival 2026 ya están a la venta en la ticketera oficial Paylogic y en la web www.mallorcalivefestival.com. Por el momento hay un cupo limitado de abonos generales (desde 109 euros) y abonos VIP (desde 199).

En la octava edición acudieron al festival en Calvià más de 60.000 personas que disfrutaron de más de 80 artistas y bandas nacionales e internacionales llegadas de 4 continentes, como Massive Attack, Iggy Pop, Nathy Peluso, Suede, Bad Gyal o Rigoberta Bandini.

En 2026 el festival regresará a Magaluf con dos jornadas de festival el viernes 12 y sábado 13 de junio de 2026 precedidos por una espectacular Opening Party el jueves 11 en el Recinto Mallorca Live y con su tradicional Closing Party frente al mar el 14 de junio, además de dos semanas previas de OFF Mallorca Live, su programación de eventos especiales en lugares icónicos de la isla.