La curiosa reacción de Sebastián Yatra al ser preguntado por Aitana y Plex

La nueva temporada televisiva ha comenzado de manera oficial y en Atresmedia ya lo tienen todo preparado para el gran estreno de la nueva temporada de La Voz. El popular talent show musical se ha convertido en uno de los formatos más vistos de la parrilla televisiva española. Una emisión que nos ha presentado, a lo largo de su historia, a muchos grandes talentos. Por ello, Sebastián Yatra no se lo ha querido pensar dos veces y ha vuelto a aceptar el reto de ser uno de los coaches de la temporada. El artista colombiano ha acudido al FesTVal de Vitoria, junto al resto del equipo y compañeros del formato, para presentar la edición.

Sebastián Yatra ha acudido a la alfombra roja y ha posado para la prensa. Pero, el cantante no ha podido evitar ser preguntado por los medios de comunicación. Y es que, lamentablemente para él, no todas las cuestiones han estado relacionadas con el programa en el que se embarca o con su carrera como cantante. El intérprete de Tacones Rojos ha sido preguntado por su ex pareja, Aitana. Y es que, como es bien sabido por todos, la catalana ha comenzado una relación sentimental con Plex.

Aitana y Plex han intentado mantener su romance de manera privada y discreta. Pero, siendo ambos dos rostros públicos y con una gran cantidad de seguidores, les ha sido imposible no ser pillados. De hecho, y lejos de seguir escondiendo el secreto, han gritado su amor en redes sociales.

Aitana y Plex han pasado el verano juntos y se han ido hasta Indonesia para desconectar de la rutina. Por ello, y tras volver a España, han querido compartir una instantánea juntos. Una publicación con la que han dejado claro el buen estado en el que se encuentra su relación sentimental.

Asimismo, teniendo esto en cuenta, cabe recordar que la última pareja sentimental de Sebastián Yatra fue Aitana. Los artistas vivieron un romance lleno de altos y bajos, llegando a romper en varias ocasiones. Pero, fue el pasado verano del 2024 cuando decidieron poner punto final a su historia juntos. El final de una relación que fue muy sonada a nivel internacional.

Pablo López defiende a Sebastián Yatra: «¡No le vas a grabar más!»

Actualmente, Aitana es novia de Plex. Pero, Sebastián Yatra sigue soltero. Por ello, la prensa ha querido saber qué opinaba él del romance de su conocida ex novia. Sin embargo, el colombiano optó por guardar silencio y no decir nada al respecto. De hecho, cuando le mencionaron el pequeño guiño que Aitana había hecho en uno de sus últimos conciertos, también calló.

Y es que, Aitana cantó el tema Son mis amigos, de Amaral. «Sebas se marchó a Buenos Aires», fue la parte en la que ella hizo el gesto de despedida hacia el público. Un pequeño detalles que no pasó desapercibido y que a todos ha recordado a Sebastián Yatra. Por ello, su equipo de seguridad le protegió y lo escoltó hasta la salida. «¡No le vas a grabar más, no le vas a grabar más!», le defendió Pablo López.