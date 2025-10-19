Conciertos de Aitana en Andalucía 2026: fechas, ciudades y venta de entradas

Aitana ha dado una alegría a sus fans al haber anunciado que por fin tiene fechas para su regreso sobre los escenarios. La famosa y más que consolidada cantante ha anunciado el Cuarto Azul World Tour, una gira con la que recorrerá buena parte del país antes de dar el salto fuera de España. En esta primera tanda, Andalucía ocupa un lugar muy especial: actuará en Roquetas de Mar, Sevilla, Fuengirola, Cádiz y Úbeda entre mayo y julio de 2026. Una vuelta esperada, con más escenario, más emoción y una producción que muchos vaticinan que va a estar a la altura de los grandes tours internacionales.

La artista catalana lleva meses preparando este nuevo directo. Se trata de una gira que servirá para presentar su Cuarto Azul que es sin duda, su álbum más personal de todos. Sus fans lo saben. Este disco es el reflejo de una etapa más madura, y sobre todo más íntima. En él, mezcla sonidos del pop con letras muy personales, haciendo referencia en muchas de ellas (por no decir que en todas) a lo que siente y también, lo que calla. Ese equilibrio, entre lo internacional y lo íntimo, la ha llevado a consolidarse como decimos, como una de las voces más seguidas del pop español. Su público lo nota: cada vez hay más verdad y menos artificio en sus canciones y por ello su nueva gira, se espera con ganas.

El calendario de conciertos de Aitana en Andalucía comenzará el 9 de mayo en Roquetas de Mar (Almería), en el Estadio José Antonio Peroles. Luego llegará a Sevilla, el 5 de junio, con un concierto muy esperado en la Plaza de España. De ahí pasará a Fuengirola, el 19 de junio, donde actuará en el recinto Marenostrum. Más tarde será el turno de Cádiz, el 12 de julio, en el Estadio Nuevo Mirandilla, y finalmente Úbeda, el 18 de julio, en el recinto ferial. Cada parada promete un montaje visual renovado y un estilo sólo al alcance de las grandes estrellas del pop, incluyendo a divas internacionales.

Cómo y cuándo conseguir las entradas para Aitana

Y es que Aitana es mucha Aitana y muchas la ven como una especie de princesa del pop patria, por lo que el anuncio de esta nueva gira ha montado bastante revuelo. Para los fans que tengan pensado ir a los conciertos en Sevilla o cualquiera de las otras fechas en Andalucía, deben saber que la preventa arranca mañana lunes 20 de octubre de 2025 a través de Santander SMUSIC. A las 10:00 horas, los titulares de la tarjeta Aitana podrán acceder primero; a las 12:00, el resto de clientes del Banco Santander. La venta anticipada terminará el 22 de octubre a las 9:49, con un máximo de cuatro entradas por tarjeta. Conviene tener todo listo (cuenta activa, tarjeta a mano) porque se prevé una avalancha de peticiones desde el minuto uno.

Los precios aún no se han confirmado, aunque se espera que estén en la misma línea que en giras anteriores, entre 65 y 120 euros, dependiendo de la ubicación. Habrá pista, grada y zonas VIP, además de paquetes especiales con merchandising y acceso preferente.

Y sí, la demanda será enorme. En otras ocasiones Aitana ha agotado las entradas en cuestión de horas. Por eso, quienes quieran verla deberían apuntar bien las horas de preventa para no quedarse fuera.

El paso de Aitana por Andalucía no es casualidad. La región siempre le ha dado un cariño distinto. En su último concierto en Sevilla, en 2024, miles de personas llenaron la plaza y cantaron cada tema como si fuera propio. Aquella noche marcó un antes y un después. Esta vez, el regreso será aún más grande: nueva escenografía, repertorio ampliado y una energía que promete emocionar incluso a los que ya la han visto antes.

Después de esta parte nacional, la gira cruzará el Atlántico. América Latina, Estados Unidos y Europa ya esperan las fechas. Pero actuar en Andalucía tiene un sentido claro: agradecer el apoyo que siempre ha tenido desde el principio. Cada concierto será una celebración, un reencuentro con ese público que la ha acompañado en todas las etapas.

Aitana ya no es sólo una cantante pop. Es una artista que representa a toda una generación que ha crecido con ella. Cuarto Azul es, quizá, su trabajo más personal, un disco que además, recordemos, se llevó dos nominaciones a los Grammy Latino y a cuya gala, que se celebra en Las Vegas, acudirá el próximo 13 de noviembre.

Y ahora en 2026, esa luz azul que da nombre al álbum volverá a llenar los escenarios andaluces. Y quienes consigan una entrada sabrán que no sólo asisten a un concierto: vivirán uno de esos momentos que van a recordar siempre. Así que, si pensabas que el próximo verano no podía sorprenderte, apunta bien la fecha de mañana 20 de octubre. Ese día empieza la cuenta atrás para el regreso más esperado.