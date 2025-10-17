Conciertos de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: cuándo van a ser, dónde y precios de las entradas
La Oreja de Van Gogh anuncia su esperada gira con Amaia Montero
Tras un año de rumores, La Oreja de Van Gogh ha anunciado su esperada gira de reencuentro con Amaia Montero como vocalista para celebrar los 30 años de la formación del mítico grupo vasco. Pese a la polémica que ha rodeado este movimiento, con la salida de Leire Martínez tras 17 años como cantante, se trata de una de las más esperadas de los últimos años, ya que tienen millones de seguidores en España y en toda América. Te contamos todos los detalles: fechas, ciudades y cómo comprar las entradas.
Tal y como ha anunciado el grupo, la gira comenzará el próximo día nueve de mayo, confirmado así los rumores que circulaban desde hace meses de que había una gira en primavera preparada. Eso sí, tampoco contarán con Pablo Benegas, uno de los fundadores, ya que ha decidido quedarse fuera, por el momento.
Fechas y ciudades de la gira de La Oreja de Van Gogh
9 mayo. BILBAO. Bizkaia Arena BEC!
28 y 29 mayo. MADRID. Movistar Arena
6 junio. ALBACETE. Estadio José Copete.
13 junio. MURCIA. Plaza de Toros.
26 junio. SEVILLA. Live Sur Stadium.
27 junio. FUENGIROLA. Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja
10 julio. GIJÓN. Gijón Life.
31 julio. DONOSTIA. Illunbe Donostia Arena
21 agosto. SANTANDER. La Virgen del Mar.
27 agosto. VALLADOLID. Pingüinos Arena
4 septiembre. VALENCIA. Roig Arena.
11 septiembre. A CORUÑA. Coliseum.
9 octubre. ZARAGOZA. Pabellón Príncipe Felipe.
6 noviembre. BARCELONA. Palau Sant Jordi.
20 noviembre. PAMPLONA. Navarra Arena.
Noticia en elaboración.
