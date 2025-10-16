Bad Gyal en Bilbao 2026: cómo comprar entradas y precios

Quedan poco más de dos meses para que acabe el año, y los principales cantantes y artistas ya comienzan a anunciar fechas de sus próximas giras de cara al 2026. Y una de las más esperadas y que acaba de darse a conocer, es la gira de Bad Gyal que además, lanza disco. La artista de música urbana ya ha confirmado varias fechas, entre las que están el 16 de mayo que será cuando actúe en Bilbao.

En concreto, el concierto de Bad Gyal en Bilbao 2026, se celebrará en el Bilbao Arena de Miribilla, y promete ser uno de los grandes de la temporada. Lo hace como decimos dentro de su nueva gira, con la que presentará su segundo álbum de estudio, que aún no tiene nombre oficial pero que ya viene cargado de nuevos temas que están dando que hablar. La catalana no ha parado de crecer. Desde que lanzó La Joia en 2024, ha sabido mantenerse arriba con una mezcla de estilos que ya es marca de la casa: dancehall, reguetón, algo de pop, y un toque visual que atrapa. El anuncio de esta gira ha disparado la expectación. No solo por las nuevas canciones que incluirá, como Da Me o Última Noche junto a Ozuna, sino porque en cada show se espera una producción más ambiciosa, con escenografía renovada y una propuesta más madura.

Para Bilbao, esta será la única fecha confirmada en Vizcaya. Así que quien quiera verla en directo en el País Vasco, ya sabe: es ahora o nunca. Y conociendo a sus fans, que no suelen esperar mucho para hacerse con las entradas, más vale estar atentos, porque todo apunta a que se agotarán rápido.

Horario del concierto

El concierto de Bad Gyal en Bilbao está programado para el sábado 16 de mayo de 2026, una fecha perfecta para quienes vienen desde fuera o quieren disfrutar del fin de semana completo en esta ciudad. Por el momento la hora exacta del inicio del concierto todavía no se ha confirmado, pero todo indica que las puertas abrirán por la tarde, y que Bad Gyal saldrá al escenario sobre las 20:00 o las 21:00 horas, como suele hacer en sus directos de gira.

Tampoco se ha confirmado, pero es de esperar que haya artista telonero o alguna sesión previa antes de que comience el show principal, así que conviene llegar con tiempo, sobre todo si tienes entrada general o de pista, así que quien llega antes, elige mejor sitio. Y si la experiencia sigue la línea de otros artistas urbanos, no será un espectáculo corto. Se espera un repertorio largo, con canciones nuevas, temas míticos como Fiebre, Flow 2000 o Comporta, y más de una sorpresa sobre el escenario, de modo que la expectación es mucha y aunque todavía quedan meses, las entradas se pueden sacar en horas por lo que seguro que se agotan al momento.

Y es que Bad Gyal ya ha demostrado que es todo un fenómeno sobre el escenario. Muchos ya la habrán visto en festivales, pero es ahora con esta gira 2026 cuando se confirma su capacidad de convocatoria, por lo que debes estar atento para no quedarte sin entrada para la actuación en Bilbao. Otras ciudades de la gira serán Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla y A Coruña.

Dónde actúa y precios

El lugar elegido para este concierto es el Bilbao Arena de Miribilla, uno de los recintos más modernos de la ciudad. Está en el barrio de Miribilla, bien conectado por transporte público y con capacidad para unas 10.000 personas. Es un pabellón que ya ha acogido eventos de primer nivel y donde la acústica suele responder bien. Si nunca has estado, conviene saber que hay entradas tanto de pista como de grada, así que podrás elegir según prefieras estar de pie cerca del escenario o sentado con más visión general.

Las entradas salen a la venta hoy mismo ya que se produce la preventa. A partir de las 12:00 horas de hoy jueves 16 de octubre, los fans registrados en la web de Bad Gyal ya podrán sacar sus entradas antes que nadie. Y si no te has registrado, la venta de entradas general comienza mañana viernes 17 de octubre a las 12:00 horas.

En cuanto a los precios, todavía no se han dado cifras, pero muchos fans esperan que esté en torno a los 80 o 100 euros las más baratas y que sea el doble o más, las más caras. Es de esperar también, paquetes especiales incluyen acceso anticipado, zona preferente o incluso merchandising exclusivo.

Un detalle importante: compra siempre en los canales oficiales. Con la demanda que suele haber, es habitual que aparezcan reventas o entradas falsas en otras webs. Así que mejor prevenir. Además, si vives fuera de Bilbao, no está de más echar un vistazo a los alojamientos cercanos al recinto. En fechas como esta, todo vuela.