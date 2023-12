Bad Gyal zanja la polémica y confiesa el verdadero motivo por el que no quiso perrear con Rauw Alejandro

Rauw Alejandro ha vuelto a ser noticia, pero esta vez por una situación que está generando mucha polémica. El artista se presentó, recientemente, en la capital de Puerto Rico para llenar el Coliseo de música de la mano de su gira mundial. Un concierto muy especial donde Bad Gyal se convirtió en una de las invitadas de la noche.

Tal y como se ha difundido a través de las redes sociales, el puertorriqueño subió al escenario a varias de sus seguidoras para perrear con él. Por ello, el artista no dudó en invitar a la cantante española ha hacer lo propio. Sin embargo, la intérprete de Fiebre no dudó en frenarlo desde el minuto uno.

No nos libramos del acoso ni en un escenario delante de miles de personas. Este momento de Rauw Alejandro con Bad Gyal anoche en Puerto Rico. pic.twitter.com/umUcsxrb75 — Sonia Palomino (@soniapalomino) December 17, 2023

A pesar de la negativa por parte de Bad Gyal a querer perrear con Rauw Alejandro, el que fue novio de Rosalía no paró de insistirle. Pero, la cantante le dejó claro que ella había acudido al recinto a hacer su trabajo, que es cantar. «Yo quería perrear con Bad Gyal, pero estaba como tímida», dijo Rauw Alejandro al público.

«Nono, que hay muchas nenas guapas por aquí», respondió la española. «Si yo estoy soltero, mami», le insistió el artista. «Yo voy a hacer lo que me toca que es cantar, voy a cantar la que me toca ahora y les voy a dejar con el Rauw que siga su fiesta», se mostró tajante Bad Gyal. Un comportamiento del cantante que ha sido tachado de soez por el público.

Bad Gyal realmente le dijo a Rauw Alejandro: tranqui, yo perreo sola pic.twitter.com/BFZRC7gNf7 — david puentes (@DavidPuentesSoy) December 18, 2023

Bad Gyal zanja la polémica

Debido al gran revuelo que se estaba generando en redes sociales, la cantante de 26 años ha querido enviar un comunicado a través de sus historias de Instagram. «Quiero aclarar que no estoy de acuerdo en cómo se están planteando algunos medios lo que pasó en el choli. Perrear con alguien no me parece nada del otro mundo, pero precisamente quise evitar pegarme demasiado a Rauw porque sé cómo es determinada prensa y determinada gente en redes sociales», señaló.

«Sé que seguramente se me hubiera relacionado con él de otra manera cuando sólo somos amigos y compañeros de trabajo, y también sé que se hubiera generado una polémica innecesaria. Soy consciente de ello y sé que en el caso de haber perreado con él, siendo una persona pública, se hubiera generado muchos chismes falsos», sentenció.