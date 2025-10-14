Aitana anuncia las primeras fechas del ‘Cuarto Azul World Tour’: cómo comprar las entradas

Ha sido una larga espera, pero, por fin, los fans de Aitana ya tienen las fechas oficiales para volver a ver a la artista en concierto. Durante su concierto en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, de Madrid, la catalana comunicó que tenía previsto realizar una de sus giras musicales más arrolladoras, y así lo ha presentado. Pues, la intérprete de LÍA no solo recorrerá la geografía nacional, también dará el salto a Estados Unidos y a Reino Unido. Un paso muy grande e importante en su carrera profesional que está afrontando con mucha emoción, y no es para menos.

A través de sus redes sociales, Aitana ha publicado un primer cartel con las fechas confirmadas. Una publicación que ha desatado la euforia entre sus fans y con el que la artista ha dejado claro que lo mejor está por llegar. «Nos vemos pronto. Una nueva gira. Una nueva era. Gracias por estar desde el principio», escribió. De esta manera, se puede ver cómo, de momento, hay 16 fechas confirmadas en España. Todo ello sumado a actuaciones en Argentina, Colombia y México. Una serie de espectáculos que prometen hacer del 2026 uno de los años más moviditos de la catalana.

Primeras fechas confirmadas de ‘Cuarto Azul World Tour’, la nueva gira de Aitana

14 de marzo – Lollapalooza (Argentina)

– Lollapalooza (Argentina) 22 de marzo – Estéreo Picnic (Colombia)

– Estéreo Picnic (Colombia) 9 de mayo – Roquetas de Mar

– Roquetas de Mar 15 de mayo – Murcia

– Murcia 22 de mayo – Valencia

– Valencia 29 de mayo – Albacete

– Albacete 5 de junio – Sevilla

– Sevilla 12/13 de junio – Mallorca Live

– Mallorca Live 19 de junio – Fuengirola

– Fuengirola 26 de junio – Avilés

– Avilés 4 de julio – Gran Canaria (Granca Live Fest)

– Gran Canaria (Granca Live Fest) 10 de julio – Zaragoza

– Zaragoza 12 de julio – Cádiz

– Cádiz 18 de julio – Úbeda

– Úbeda 22 de julio – A Coruña

– A Coruña 4 de septiembre – Barcelona

– Barcelona 11 de septiembre – Madrid

– Madrid 18 de septiembre – Bilbao

– Bilbao 9 de octubre – Monterrey (México)

– Monterrey (México) 21 de octubre – Buenos Aires (Argentina)

– Buenos Aires (Argentina) 30 de octubre – Guadalajara (México)

– Guadalajara (México) 31 de octubre – Querétaro (México)

– Querétaro (México) 4 de noviembre – Puebla (México)

– Puebla (México) 6 de noviembre – Ciudad de México (México)

¿Cómo comprar las entradas para ir a los conciertos de Aitana?

Tal y como la propia artista ha comunicado en sus redes sociales, la preventa tendrá lugar para clientes del banco Santander. Pues, se realizará a través de Santander SMusic. De esta manera, se han estipulado fechas y horarios de preventa. Todo ello para realizarse la venta general días después. ¡Toma nota!

20 de octubre a las 10:00h (hora menos en Canarias): Preventa exclusiva para clientes con la tarjeta Aitana.

(hora menos en Canarias): Preventa exclusiva para clientes con la tarjeta Aitana. 20 de octubre a las 12:00h: Preventa exclusiva para todos los clientes del banco Santander.

Preventa exclusiva para todos los clientes del banco Santander. 22 de octubre a las 9:49h: Finaliza la preventa en SMUSIC.

Finaliza la preventa en SMUSIC. 23 de octubre a las 12:00h: Venta general.

Para adquirir las entradas en la preventa será necesario ser cliente del banco Santander. Por otro lado, para acceder a la venta general recomendamos acceder desde la página web oficial de Aitana, pues redirige automáticamente al lugar de compra oficial. Eso sí, todavía se desconoce el precio de las entradas. Pero, como siempre suele suceder, cuánto más cerca del escenario esté, más alto será el coste.