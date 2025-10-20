Amazon sufre una caída a nivel mundial: cientos de aplicaciones dejan de funcionar

Amazon Web Services (AWS), la plataforma de servicios en la nube más utilizada a nivel global, ha sufrido este lunes una caída a nivel mundial que afecta a cientos de aplicaciones y servicios digitales. La incidencia ha comenzado alrededor de las 08:40 horas en España y se ha extendido a distintos países.

Entre los servicios afectados se encuentran aplicaciones populares como Fortnite, Roblox, Zoom, Dropbox, Trello, Perplexity y Alexa, entre otras. Los usuarios reportaron desde imposibilidad de acceder a los servicios hasta fallos en funciones esenciales, generando molestias y confusión generalizada.

AWS, a través de su cuenta oficial de soporte, ha confirmado a las 09:31 que están al tanto del problema y trabajando para restaurar el servicio lo antes posible. La empresa ha explicado que la interrupción se debe a un fallo en su «infraestructura de nube», aunque no se detallaron las causas técnicas específicas en ese momento.

HUGE : BIG COMPANIES INCLUDING AMAZON , MCDONALD, VENMO, COINBASE, ROBLOX& PERPLEXITY SEEMS TO BE AFFECTED BY AWS OUTAGE Amazon Web Services (#AWS) infrastructure collapsed and thousands of their clients are facing issues https://t.co/m8IWi2GXNP pic.twitter.com/yMYJuadPrE — IntelHub (@hubofintel) October 20, 2025

De igual manera, la página de soporte de AWS también ha confirmado un aumento de las «tasas de error» y de las «latencias» de varios servicios de AWS en la región US-EAST-1, en Estados Unidos. «Este problema también podría estar afectando a la creación a través del Centro de Soporte de AWS o la API de Soporte. Estamos trabajando activamente para mitigar el problema y comprender su causa de raíz», han señalado desde la compañía.

Los servicios de AWS se utilizan ampliamente en todo el mundo: grandes nombres del sector digital, como Netflix, Spotify, Reddit y Airbnb, son usuarios del hosting de Amazon. Los problemas que pueden experimentar los usuarios van desde no poder navegar correctamente hasta páginas web que no cargan, pasando por la imposibilidad de, por ejemplo, cargar imágenes en un servidor.

Principales apps caídas

Las principales aplicaciones que actualmente están innacesibles son: