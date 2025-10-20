La película producida por Bayona sobre una policía que se infiltra en ETA: está en Netflix y no he visto nada igual

A pesar de que en pocas semanas tendremos novedades internacionales del nivel de Una casa llena de dinamita o Frankenstein, una película sobre la lucha contra ETA es el largometraje de Netflix del que todo el mundo está hablando: entre otras cosas, porque está producido por el gran cineasta, J.A. Bayona. Nos referimos cómo no a Un fantasma en la batalla, el thriller policiaco que ha encandilado a la crítica española y que está magníficamente protagonizada por Susana Abaitua.

Basada en hechos reales, el filme está escrito y dirigido por Agustín Díaz Yanes. El cineasta es responsable de Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto o de la adaptación de la Alatriste de Viggo Mortensen es hombre detrás de las cámaras en esta película sobre ETA en la que Netflix vuelve a colaborar con Bayona, dos años después de que estos llevasen a los Oscar el retrato de supervivencia de La sociedad de la nieve. Yanes además, volverá a colaborar con el realizador barcelonés firmando el guion de la próxima cinta de este, A sangre y fuego, adaptando la novela homónima de Manuel Chaves Nogales en 2027. Pero ahora, este tándem nos brinda antes un relato repleto de tensión, ubicado cronológicamente en las últimas dos décadas de actividad criminal de la banda terrorista, desde la perspectiva de una joven guardia civil.

¿De qué trata ‘Un fantasma en la batalla’?

La sinopsis oficial de Un fantasma en la batalla es la siguiente: «Amaia es una guardia civil que permanece más de una década trabajando como agente encubierta dentro de ETA, con el objetivo de localizar los zulos que la banda terrorista tenía escondidos en el sur de Francia».

Así habla la crítica de ‘Un fantasma en la batalla’. Protagonizada por Susana Abaitua, la película de Agustín Díaz Yanes y los productores de ‘La sociedad de la nieve’ ya está disponible en Netflix tras su paso por el Festival de San Sebastián y las salas de cine. pic.twitter.com/wJfx8PCOsd — Netflix España (@NetflixES) October 17, 2025

Contextualizada en los mismos años que otros títulos recientes como La infiltrada, la historia parte de los relatos reales sobre leas experiencias de diferentes miembros del cuerpo que estuvieron involucrados en la lucha antiterrorista en España desde los 90 hasta los 2000, con todo su contexto político, histórico y social.

Aparte de Abaitua, quien ya sabe lo que es brillar en el catálogo de Netflix con dos comedias románticas como Loco por ella y Eres tú, Un fantasma en la batalla reúne a otros nombres conocidos dentro del panorama interpretativo patrio, como Andrés Gertrúdix (El orfanato), Iraia Elias (Amama), Raúl Arévalo (La isla mínima), Ariadna Gil (El laberinto del fauno), Almagro San Miguel (Estoy vivo), Jaime Chávarri (Camarón) y Mikel Losada (Los aitas), entre otros.

La película de ETA que triunfa en Netflix: supervisada por Bayona

Al haberse estrenado hace menos de una semana, esta nueva película sobre ETA en Netflix todavía no tiene representados los datos ni los números de visualizaciones dentro de la plataforma, pero el impacto y supervisión de Bayona sumado al nivel de la producción del proyecto auguran un futuro e inminente salto directo al top 10 de contenido más visto de nuestro país.

El regreso de Yanes a la dirección-ocho años después de Oro-ha sido triunfal. Con una crítica volcada sobre su narración sutil repleta de matices y con un guion que cuida el más mínimo detalle, Un fantasma en la batalla es sin duda uno de los filmes del año y una apuesta clara para alguno de las candidaturas más relevantes de los próximos Goya 2026.