Los fans de la serie número 1 de Netflix, preocupados por su continuación: «Demasiados cabos sueltos»

El streaming nos trae novedades todas las semanas, pero incluso los grandes éxitos de audiencia corren el riesgo de no tener una continuación. El ejemplo más claro lo encontramos con la serie de David Fincher, Mindhunter o en el terreno patrio con la reciente Manual para señoritas. Por eso, los fans de «la gran N roja» han mostrado recientemente su preocupación con las dudas generadas en torno al seguimiento de la serie número 1 de Netflix en España: Animal.

Desde su estreno a principios de mes, la serie confeccionada por los creadores de Entrevías se ha convertido en un filón para la audiencia del terminal californiano. Un choque cómico entre el mundo rural y el trato social urbanita que en la actualidad, se le da a las mascotas y cuya historia ha trascendido al triunfo entre la audiencia y los suscriptores de la compañía de nuestro país. Porque es la número 1 de Netflix en España pero del mismo modo, Animal ocupa actualmente la segunda posición entre las series (de habla no inglesa) más vistas en todo el mundo, superando los 5 millones de visualizaciones en todo el mundo y convirtiéndose en la primera opción de países como Argentina o Uruguay. Lugares clave para el crecimiento de una audiencia que ha logrado superar a rivales con un presupuesto mucho mayor, como son la tercera temporada de Alice in Borderland o El refugio atómico. No obstante ¿habrá una continuación para la serie? ¿cuáles son los principales problemas con los que podría encontrarse la secuela?

La serie número 1 de Netflix

Nadie se imaginaba la tremenda viralidad que ha terminado alcanzando la serie número 1 de Netflix, pero el seguimiento de Animal dependerá en gran medida de la decisión de la compañía. En cuestión de audiencias, el servicio de streaming mantiene una política muy exigente a la hora de renovar sus historias.

Una de sus principales virtudes reside en la radiografía de un problema latente del globalismo y de las fricciones existentes entre el campo y lo urbano, entre la delicadeza de las vidas de los habitantes de las ciudades y la rudeza de la España vacía. Con nueve episodios de aproximadamente media hora cada uno, Animal nos pone en la piel de Antón, un veterinario rural gallego sin blanca que se ve obligado de la noche a la mañana a aceptar un trabajo en una tienda-boutique para mascotas que está dirigida por su sobrina, Uxía. Pasar de cuidar animales en el campo a vender caprichos para perros mimados es una situación insólita para él, pero tendrá que adaptarse y descubrir que en la vida no todo es siempre blanco o negro.

Junto a la magnífica interpretación de Zahera, el elenco se compone de otros magníficos actores como Lucía Caraballo, Carmen Ruiz, Antonio Durán, Nuno Gallego, Abelo Valls, Sergio Abelaira y Adrían Viador, entre otros.

¿Habrá segunda temporada de ‘Animal’ en Netflix?

Todavía no existe una confirmación oficial por parte de la empresa comandada por Ted Sarandos. Aunque la primera temporada parece dejar varias tramas abiertas con la intención de continuar las aventuras de Antón por la relaciones modernas entre humanos y animales. Todo dependerá-como siempre-de la idea de Netflix detrás del proyecto y sobre todo de la compleja agenda futura de proyectos de Zahera.