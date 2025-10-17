Keira Knightley es la reina de la taquilla, pero su nueva película para Netflix es también un éxito rotundo

Han pasado 30 años desde que Keira Knightley debutó en el celuloide con la película Mentiras inocentes y como toda actriz ya veterana que se precie, su triunfo en las salas ha terminado reconvirtiéndose en un atractivo para servicios de streaming como Netflix. Por eso, no es de extrañar cómo su último largometraje La mujer del camarote 10 está conquistando a la audiencia desde su estreno, hace apenas una semana. Porque potenciada por ser la adaptación del superventas homónimo de Ruth Ware, su misterio e intrigante punto de partida ha sabido conquistar de lleno a los suscriptores más exigentes de la «gran N roja».

Dirigida por el australiano Simon Stone (The Daughter, La excavación), La mujer del camarote 10 llegó a la plataforma el pasado 10 de octubre dispuesta a ser un anticipo estimulante para toda la gran cantidad de historias que el terminal va a ir estrenando en las próximas semanas. Desde Una casa llena de dinamita (día 24 de octubre) de Kathryn Bigelow al Frankenstein (día 7 de noviembre) de Guillermo del Toro. Dos filmes que seguramente terminarán rompiendo varios récords de visualizaciones, ya que entre otras cosas son dos opciones de la marca en la carrera de los próximos Oscar 2026. Pero por el momento, el honor de liderar las audiencias del estudio de vídeo bajo demanda, corre a cargo de la estrella británica.

Esta semana, la cinta que adapta el trabajo de Ware acaba de destronar-al menos temporalmente-al fenómeno viral de Las guerreras del k-pop. La mujer del camarote 10 acumula 21 millones de visualizaciones, sobreponiéndose a otras apuestas como Gru 3: mi villano favorito, Godzilla y Kong: El nuevo imperio o El corredor del laberinto. Pero ¿de qué trata realmente esta trama repleta de intriga comandada por Knightley?

Keira Knightley: su nueva película en Netflix

La trama sigue a Laura Blacklock, una periodista que en un viaje de trabajo por un lujoso crucero. Hasta aquí todo normal, pero al poco tiempo comienza un misterio inquietante: Una noche un grito la despierta y ve a una mujer siendo arrojada por la borda del camarote contiguo, el número 10. Como era de esperar en cualquier thriller, nadie la cree ya que según la tripulación, esa habitación siempre ha estado vacía. Por lo tanto, Blacklock deberá iniciar una investigación personal que la llevará a un relato repleto de suspense.

Aparte de Keira Knightley, la nueva película de Netflix concentra a una buena ristra de caras conocidas en su elenco. Como el nominado al Oscar, Guy Pearce (The Brutalist) o la estrella de Ted Lasso, Hannah Waddingham. En la cinta también aparecen David Ajala (Misfits), Art Malik (Mentiras arriesgadas), Gugu Mbatha-Raw (Loki), Kaya Scodelario (Skins) y David Morrissey (The Walking Dead), entre otros.

La situación de encierro provocada por el crucero y el miedo a ser la próxima víctima, alimenta el suspense de un thriller psicológico que en cierta medida nos recuerda a algunos trabajos de Agatha Christie.

¿Habrá segunda parte?

La historia de Blacklock sigue en una nueva novela titulada La mujer en la habitación 11, donde la protagonista volverá a ejercer como periodista en un viaje a través de la inauguración de un hotel de lujo en Suiza. De momento, Netflix no ha anunciado oficialmente que vaya a hacerse cargo de la adaptación.

Knightley ha crecido como actriz entre proyectos que han sido auténticos taquillazos. Star Wars: La amenaza fantasma recaudó más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo, mientras que la trilogía de Piratas del Caribe superó la barrera de los 2.000 millones en el box office internacional. Una estrella de la cartelera que ahora, tras otros fenómenos online de la talla de El estrangulador de Boston y la serie Palomas negras, se ha convertido del mismo modo en un referente para el público del streaming.