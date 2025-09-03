‘Una casa llena de dinamita’: Kathryn Bigelow activa una explosión de júbilo en el Festival de Venecia

El 2025 no estaba siendo un año excesivamente portentoso para el celuloide. De hecho, la ristra de grandes series como The Studio o Adolescencia aportaban esa calidad audiovisual que le estaba faltando a la gran pantalla. Sin embargo y contra todo pronóstico, el pasado 27 de agosto comenzó el Festival de Venecia ilusionando a los críticos ya desde la primera proyección de Paolo Sorrentino con La Grazia. Desde entonces, todo han sido buenas noticias para aquellos que esperan todavía los grandes estrenos que competirán en la temporada final de premios. La última de ellas ha llegado de la mano de la directora Kathryn Bigelow, quien hace algunas horas sorprendió a la prensa especializada en Venecia con el preestreno de Una casa llena de dinamita: un thriller sobre el terrorismo que ha caído con aplomo y severo aplauso en el certamen de la ciudad de los canales. Pero ¿puede la realizadora estadounidense llevarse el León de Oro en una competencia que incluye a nombres como Park Chan-wook, Jim Jarmusch o Yorgos Lanthimos?

Han pasado ocho años desde que Bigelow estrenó Detroit. Aunque ha juzgar por las reacciones de la crítica internacional, la espera ha merecido la pena. Porque a pesar de las grandes reseñas y la calidad de su film comandado por John Boyega, la autora no recibió una atención ni mucho menos comparable al impacto generado con sus hasta la fecha, dos grandes hitos cinematográficos; En tierra hostil y La noche más oscura. Filmes que se llevaron el Oscar a la mejor película, sin siquiera un triunfo individual en la categoría de mejor dirección. Porque antes de Chloé Zhao se llevase la estatuilla a la mejor directora por Nomadland y que Jane Campion hiciese lo propio con El poder del perro, Kathryn Bigelow fue una auténtica pionera al ser la cuarta mujer en estar nominada dentro de la consideración y ahora, podría convertirse en la octava voz femenina en hacer lo mismo en Venecia.

¿De qué trata ‘Una casa llena de dinamita’?

La sinopsis oficial de Una casa llena de dinamita es tan trepidante como su propio título indica: «Cuando un misil sin origen identificado es lanzado contra Estados Unidos, en la Casa Blanca comienza una carrera contrarreloj para determinar el culpable y actuar en respuesta».

Idris Elba and Rebecca Ferguson attend the ‘A HOUSE OF DYNAMITE’ photocall at the 82nd Venice International Film Festival. pic.twitter.com/dB7U3aQ4oG — A Shot. (@ashotmagazine) September 2, 2025

El elenco interpretativo escogido para la ocasión, apoyado en el guion original de Noah Oppenheim (Jackie), está repleto de estrellas de la talla de Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Moses Ingram, Greta Lee y Jason Clarke. Producida y distribuida por Netflix, Una casa llena de dinamita tendrá un estreno limitado en cines a principios del próximo octubre. Después, el día 24 del mismo mes aterrizará en el catálogo del terminal de la «gran N roja».

Kathryn Bigelow: el aplauso de Venecia

La competencia por el León de Oro es tremendamente dura en esta 82ª. edición, pero es cierto que Kathryn Bigelow es la que por el momento, todavía no ha despertado una crítica negativa con su filme en Venecia.

Peter Bradshaw de The Guardian apunta a que este es un regreso «aterrador y trepidante», mientras que Marshall Shaffer de The Playlist asegura que su visionado es como «ver un documental basado en tu peor pesadilla».

Falta saber si el jurado presidido por el director Alexander Payne termina decidiéndose por el trabajo de la directora u opta por narraciones de corte más autoral como la desavenencia generada por Lanthimos y su Bugonia.