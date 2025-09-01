Jim Jarmusch conquista Venecia con ‘Father Mother Sister Brother’: ¿se llevará el León de Oro?

El Festival de Cine de Venecia abrió sus puertas el pasado 27 de agosto, bajo la proyección de la aplaudida La Grazia de Paolo Sorrentino. Y es que a diferencia de otros certámenes, la fiesta del cine y el glamour de la ciudad de los canales está sorprendiendo a la crítica especializada, posicionando incluso algunos títulos en la todavía larga carrera hacia los Oscar. Pero de momento, entre todos los cineastas e historias reseñables, Jim Jarmusch es que el que ha conseguido una unanimidad más aplaudida en Venecia gracias a su última cinta, Father Mother Sister Brother.

Aún quedan un buen número de películas por proyectarse en el evento cinematográfico italiano por excelencia. Mona Fastvold, actriz y nominada por la Academia al mejor guion original de The Brutalist, tiene que presentar su nuevo filme: The Testament of Ann Lee. Asimismo, Benny Safdie debutará en solitario en la dirección sin su hermano Josh con The Smashing Machine y Kathryn Bigelow regresará tras las cámaras y de la mano de Netflix para brindarnos Una casa llena de dinamita. Hasta el día de ayer, si buscábamos predecir con cierto acierto un ganador del codiciado León de Oro, las quinielas apuntaban directamente a Park Chan-wook y No other Choice. Sin embargo, la presencia de Jim Jarmusch en Venecia lo ha cambiado todo gracias a su comedia dramática repleta de grandes estrellas. ¿De qué trata Father Mother Sister Brother? ¿qué elogios ha recibido de los principales críticos de la prensa internacional?

El estadounidense podría recibir el primer premio de su filmografía dentro del festival italiano y el primero en general desde el 2005, cuando consiguió el Premio del Jurado por Flores rotas en el Festival de cine de Cannes.

Jim Jarmusch convence en Venecia

La sinopsis oficial de Father Mother Sister Brother es la siguiente: «Tres historias separadas entre hijos adultos y sus padres. Cada una de las tres partes tiene lugar en la actualidad, y en un país diferente. ‘El Padre’ está ambientado en el noreste de EE.UU., ‘La Madre’ en Dublín, ‘La hermana hermano’ en París. Un estudio de personajes en forma de comedia, pero confeccionada a partir de la melancolía».

En el elenco, encontramos a Tom Waits (Los muertos no mueren), Adam Driver (Historia de un matrimonio), Mayim Bialik (The Big Bang theory), Charlotte Rampling (Dune), Cate Blanchett (Carol) y Vicky Krieps (El hilo invisible), entre otros.

Watch the brand new teaser trailer for FATHER MOTHER SISTER BROTHER, the star-studded latest film from Jim Jarmusch. Receiving its world premiere in competition at the Venice Film Festival this weekend. pic.twitter.com/b0pCBZzlCQ — MUBI (@mubi) August 29, 2025

Como adelantábamos, la prensa se ha deshecho en elogios ante la irrupción del trabajo de Jim Jarmush en Venecia. Por ejemplo, David Rooney de THR, cataloga la película de «divertida, tierna y perspicaz». Asegurando que posee una «dulzura» que parece blandir casi un milagro dentro de lo cotidiano. Por otro lado, Lee Marshall de Screendaily dice: «Una película de encantador sosiego, apoyada en unas actuaciones llenas de vida».

Por el momento, Father Mother Sister Brother posee un 100% de reseñas positivas en la web de Rotten Tomatoes. Tendremos que esperar al 6 de septiembre para averiguar si Jarmush termina alzándose con el prestigioso galardón autoral.

¿Cuándo se estrenará en España?

Father Mother Sister Brother se estrenará en España el próximo 24 de diciembre. Un título que llegará en Navidad y que apunta salvo sorpresa, a la inminente carrera hacia los Oscar 2026.