¿’The Brutalist’ es una historia real? La verdad sobre la película favorita para los Oscar 2025 

Faltan tan sólo tres días para que por fin conozcamos qué película será la gran ganadora en los premios de la Academia. Una ceremonia marcada por la polémica Emilia Pérez y por supuesto, por los trágicos incendios vividos en Hollywood hace prácticamente un mes. Pero independientemente de cuál será la producción que termine alzándose con el mayor número de estatuillas doradas, el paso del tiempo recordará esta 97ª edición por la presencia de la que es, una de las mayores obras estadounidenses de la última década. Sí, efectivamente hablamos de la cinta favorita de los Oscar 2025: The Brutalist. Una historia apabullantemente épica que es por su magnitud y severidad, percibida como un relato real. Así es habitual que tras su visionado, una de las primeras preguntas que se nos venga a la cabeza es si László Tóth, el protagonista principal, existió de verdad fuera de la gran pantalla. Por ello, a continuación repasamos qué partes del trabajo de Brady Corbet parten de hechos verídicos.

Con 10 nominaciones y tras la inmolación continuada de Emilia Pérez, el resto de películas han ido recogiendo los pedazos del desastre promocional de la cinta francesa de Jacques Audiard. Llevando a que hoy, las máximas candidatas a los principales galardones sean tanto la propuesta dramática de Corbet, como Anora, la tragicomedia de Sean Baker. A pesar de ello, propuestas de la talla de Cónclave podrían dar la sorpresa en la categoría reina. Todas estas representan tramas ficcionadas y aunque el nombre de László Tóth sí que se encuentra en los libros de historia, lamentamos decir que no es ni mucho menos un genio atormentado de la arquitectura. Antes de entrar en detalles, repasamos de qué trata la que, por el momento, es la gran favorita de los Oscar 2025.

La historia de la favorita en los Oscar 2025

La sinopsis oficial de The Brutalist es la siguiente: «Huyendo de la Europa de posguerra, el visionario arquitecto László Toth llega a Estados Unidos para reconstruir su vida, su obra y su matrimonio con su esposa Erzsébet tras verse obligados a separarse durante la guerra a causa de los cambios de fronteras y regímenes. Sólo y en un país totalmente desconocido para él, László se establece en Pensilvania, donde el adinerado y prominente empresario industrial Harrison Lee Van Buren reconoce su talento para la arquitectura. Sin embargo, amasar poder y forjarse un legado siempre tiene un precio…».

A priori, este drama independiente que abarca tres décadas diferentes en Estados unidos, es la gran favorita de los Oscar 2025 en la sección de mejor película, director, fotografía y sobre todo, en el papel protagonista de un Adrien Brody que va camino de lograr su segundo Oscar en un papel que rima a la perfección con el rol de Wladsyslaw Szpilman. El cual, le valió el reconocimiento mundial gracias a El pianista. Dos víctimas del holocausto y de acentuada sensibilidad artística que intentan sobrevivir tras sus traumas bélicos. Una doble coronación casi poética, con más de dos décadas de diferencia entre filmes.

El elenco principal lo completan los fantásticos Felicity Jones y Guy Pearce (ambos también nominados). Después, nombres como Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Isaach de Bankole y Alessandro Nivola completan el casting secundario.

¿Existió László Tóth?

No, como ya hemos adelantado y a pesar de la verosimilitud de lo reflejado por el talento de Corbet y la guionista Mona Fastvold, László Tóth no es un arquitecto de la vida real. Lo que no quiere decir, por otra parte, que la ausencia de esa figura no tenga algún tipo de referencia en la realidad.

Y es que por raro que pueda sonar desde los países europeos más al oeste, el nombre de László Tóth es muy común en Hungría. Tanto que existe un jugador de waterpolo, un actor, un matemático y el más famoso de todos, el del hombre que atentó contra la Piedad de Miguel Ángel. Eso sí, la influencia de Tóth parte de varios arquitectos reales como Marcel Breuer, Louis Kahn y Paul Rudolph y de la propia figura del abuelo de Fastvold, un diseñador noruego que al igual que le sucede al protagonista, le costaba plasmar sus sentimientos a través de las palabras.