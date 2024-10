El director Sean Baker echa de menos ver historias humanas en los cines

El mercado de la exhibición mundial está tan convaleciente que ni siquiera las franquicias son ya una garantía de éxito seguro para la taquilla. Pero independientemente de ello, cada vez resulta más difícil encontrar en los cines convencionales películas que no respondan a remakes, reboots o propiedades intelectuales hiperexplotadas. Y lo que es peor, cuando aparecen, el reclamo y el número de salas donde se proyectan es tan reducido que es poco probable que terminen siendo un éxito, siendo apartadas a las pocas semanas de su estreno. El último en hacer mención a esta tendencia que lleva creciendo en la última década de la industria es Sean Baker. El cineasta que podría terminar conquistando los próximos Premios Oscar gracias a Anora tiene claro que existe una pérdida generaliza de todas esas historias que se acercaban más a los relatos humanistas.

El realizador independiente quiere acabar con la noción de que sólo las películas de superhéroes o las secuelas de acción son dignas de ser vistas en una pantalla grande o ante una gran audiencia. Baker, nunca ha tenido un éxito de taquilla a sus espaldas, pero sus largometrajes suelen responder a personajes marginales que representan la otra cara del sueño americano. Ese lado oscuro con protagonistas que no tienen el glamour ni pertenecen al mainstream de las vidas convencionales que siempre nos ha mostrado el cine norteamericano. Con Anora, Baker se llevó la palma de Oro a la Mejor película, firmando sin duda, una de las cintas más llamativas del año. Algo bastante llamativo, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un filme independiente que no está auspiciado por ninguna major y que será distribuido por Neon. Ahora, el de Nueva Jersey ha querido reflexionar sobre por qué las tramas de hoy en día no parecen ser dignas de ser vistas en la gran pantalla, si no se trata de secuelas de acción o películas de superhéroes.

Sean Baker echa de menos el cine adulto

Tras narrar la nochebuena de dos mujeres trans con un iPhone y 100.000 dólares de presupuesto en Tangerine y ahondar en las condiciones de las clases bajas de un motel al lado de Disneyland en The Florida Project, está claro que Baker no le va lo convencional, partiendo de que la mayoría de la gente no tiene las familias tan perfectamente estructuradas que hemos visto una y otra vez en los blockbusters norteamericanos. De hecho, en el pasado Festival de Cine de San Sebastián, el director aseguró que su película favorita del pasado 2023 fue la española La sociedad de la nieve.

En su última entrevista, Sean Baker ha dicho lo siguiente sobre el tema:» Lo que extraño, ¿Dónde están las películas para adultos que tenían historias humanas que no tenían historias humanas, que no tenían explosiones o que no necesitaban superhéroes o que estaban basadas en el terror ¿Dónde están esas?», comenzaba reflexionando el autor.

Después, en la entrevista concedida a Associated Press, el realizador comenzó a enumerar ejemplos de una tipología de títulos que ya no aparecen en el box office. Kramer vs. Kramer, El silencio de los corderos, El juego de Hollywood, Nashville…las películas se centraban en personajes elaborados en vez de explosiones y tiroteos:

«¿Dónde están hoy en día? no existen, por desgracia, o son muy pocos y distantes entre sí. Y es como si hiciéramos que el público recordara que esas cosas son tan dignas de estar en la pantalla grande como los grandes películas taquilleras, los grandes éxitos de taquilla», aseguraba. Por último, explicó que traer la diversidad de opciones de vuelta a los cines «mantendrá a los cines prosperando» y que él, está tratando se seguir siendo independiente.

¿Cuándo podremos ver ‘Anora’?

Anora narra la historia de una joven prostituta de Brooklyn, la cual tiene la oportunidad de vivir una historia de cuento de hadas cuando conoce y se casa, impulsivamente con el hijo de un oligarca ruso. Cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de Cenicienta se ve amenazado, ya que los padres de él parten hacia nueva York para intentar conseguir la anulación del matrimonio.

Aparte de Mikey Madison, en Anora Sean baker concentra un reparto conformado por Mark Eydelshteyn, Yuriy Borisov, Karren Karagulian y Vache Tovmasyan. La cinta llegará a las salas de cine españolas el próximo 31 de octubre.