Coria y Japón se dan la mano con El Toro Nagashi y su ritual de linternas flotantes en el Guadalquivir

La localidad sevillana de Coria del Río, a orillas del Guadalquivir, se prepara para recibir este viernes a más de 10.000 asistentes en una nueva edición de la ceremonia japonesa del Toro Nagashi, una tradición milenaria en la que se depositan farolillos en el río para velar por las almas de los seres queridos y pedir paz en el mundo. Fuera de Japón, este evento sólo se celebra en este municipio sevillano.

La ceremonia comenzará a las 20:30 horas en el paseo Carlos de Mesa, en el monumento Yashiro en Orilla, creado por el artista japonés Kiyoshi Yamaoka y que representa el templo de las almas. Una vez iniciada, el ritual se desplazará unos metros hasta el Guadalquivir, donde los participantes depositarán linternas de papel en el río dejando una imagen única. El espectáculo, que en su primera edición de 2017 apenas congregó a 50 personas, ha ido creciendo exponencialmente año tras año.

Además, la ceremonia contará con diferentes actividades: farolillos ornamentales, actuaciones musicales con tambores taiko, puestos de gastronomía japonesa, dinamización teatralizada, tiendas especializadas en la cultura oriental, photocalls tematizados y talleres y juegos para los más pequeños, donde podrán conseguir premios.

El ayuntamiento ha explicado que los asistentes podrán adquirir las linternas flotantes en la misma ceremonia a un precio simbólico, pero si lo desean pueden obtenerlas ya en la papelería Santa María (calle Carretero, 25) y en el bar L’Kiosko (paseo Carlos de Mesa).

Para facilitar el acceso a quienes vienen de fuera del municipio, el consistorio ha adaptado tres bolsas de aparcamientos que están señalizadas desde las distintas entradas. Estas zonas están en la avenida Blas Infante –frente al Juzgado–, en la calle Pisuerga y en calle Batán.

El embajador de Japón, presente

Este 2025 el evento contará con la presencia del embajador de Japón en España, Takahiro Nakamae, reforzando así los lazos históricos y culturales que unen a Coria del Río con el país asiático.

«Probablemente sea el evento que más visitantes atrae a Coria a lo largo del año. Ha crecido de forma exponencial y desde la embajada de Japón esto no pasa desapercibido. La buena relación que mantenemos se ratifica este año con la presencia del embajador, una persona muy cercana a nuestras costumbres y tradiciones, que incluso nos acompañó en la Romería del Rocío», ha celebrado el alcalde de Coria del Río, Modesto González.

El vínculo entre Coria del Río y Japón se remonta a principios del siglo XVII, cuando llegó a la localidad la embajada Keicho, liderada por el samurái Hasekura Tsunenaga y el franciscano sevillano fray Luis Sotelo. La misión diplomática fue enviada por el daimyō Date Masamune para establecer relaciones comerciales con España, atravesando el océano Pacífico, cruzando México y llegando a Sevilla en 1614. Aunque el rey Felipe III no aceptó las propuestas niponas, parte de los miembros de la embajada se asentaron en Coria del Río, donde todavía viven sus descendientes. En la actualidad día más de 600 vecinos se apellidan Japón.

El Toro Nagashi, ritual que aúna familia, color, solemnidad, recuerdos, espiritualidad y música, es hoy un acto simbólico de hermandad entre España y Japón que cada año reúne a más visitantes curiosos y que consolida a Coria como referente del intercambio cultural internacional.