‘Anora’: la ganadora de la Palma de Oro 2024 confirma su estreno en España

Llegó al Festival de Cine de Cannes haciendo poco ruido, pero Anora ha conseguido que los cinéfilos españoles esperasen con cierta impaciencia el anuncio de su fecha de estreno. No es para menos, después de coronarse en la croisette, esta especie de «Pretty Woman oscura» ha conquistado a la crítica internacional revelándose como una de las grandes apuestas cinematográficas de una temporada de premios que sólo acaba de comenzar. Por eso, la gran noticia es el anuncio de un estreno entre nuestras fronteras para el que ya contamos los días.

Todavía es pronto para saber si terminará teniendo un hueco y opción de cara a los premios de la Academia, aunque lo que difícilmente se le pueda arrebatar ya sea, su relevancia y condición de filme único e independiente de las grandes compañías. Producida por Neon, Anora se suma a la lista de cuatro cintas que durante cinco años seguidos han conquistado la Palma de Oro en el circuito galo de autor. Primero fue Parásitos, después llegó Titane, El triángulo de la tristeza y la que para muchos fue la mejor película del 2023, Anatomía de una caída. Así que, sin hacer mucho ruido en el mercado de la exhibición como A24, Neon le ha «comido la tostada» al menos en el territorio europeo pues en cambio, el estudio de los Ángeles es el que se ha coronado dos veces en los Oscar con Moonlight y Todo a la vez en todas partes.

Normalmente, los proyectos independientes suelen tener un estreno algo tardío en nuestro país. Tan sólo hace falta echar un vistazo a lo tarde que ha llegado por ejemplo la cinta italiana La Quimera a los cines patrios. Sin embargo, en realidad no queda tanto para que el publico español pueda disfrutar de Anora.

‘Anora’: sinopsis y fecha de estreno

La séptima película del norteamericano Sean Baker tiene la siguiente sinopsis: «Anora, una joven trabajadora sexual de Brooklyn, tiene la oportunidad de vivir una historia de Cenicienta cuando conoce e impulsivamente se casa con el hijo de un oligarca ruso. Cuando la noticia llega al país de los padres de este, el cuento de hadas se ve amenazado, ya que los padres parten hacia Nueva York para intentar conseguir la anulación del matrimonio». Protagoniza por Mikey Madison en el papel de Anora y de Mark Eydelshteyn en el de su interés amoroso, el resto del elenco se completa con Yurij Borisov, Karren Karagulian y Karren Karagulian, entre otros.

La fecha de estreno en la que llegará Anora será el 31 de octubre. Un mes en el que habrá grandes superproducciones como Joker: Folie à Deux o Venom: el último baile, pero también estrenos del cine español de la talla de la esperada Escape, de Rodrigo Cortés.

Sean Baker y los sin voz

No sería ninguna locura pensar que, en un tiempo donde la variedad de la representación de voces es un bien preciado, triunfe por fin el buen hacer de Sean Baker como cineasta. Guionista de la mayor parte de sus historias, si por algo se ha caracterizado el autor es por representar perfiles habitualmente sin voz en el cine norteamericano. Por ello, en Prince of Broadway tuvo como protagonistas a varios inmigrantes de países marginales, en Tangerine nos contó la historia de una prostituta transgénero y en The Florida Project, conocidos el lado más empobrecido de California a tan sólo, unos metros de Disneyworld.

Con Red Rocket (la única disponible en el streaming), su penúltima película, el cineasta ya se presentó en la Sección oficial de Cannes pero por el momento, únicamente The Florida Project ha tenido cierta repercusión en la alfombra roja con una nominación a Mejor actor de reparto para Willem Dafoe. Cuando se acerque el final del año iremos viendo las posibilidades reales de Anora de cara a los Oscar 2025.

Ha nacido una estrella

Además de las criticas increíblemente positivas hacia el trabajo de Baker, la prensa especializada ha destacado en gran medida la interpretación de Madison. La actriz de 25 años era una auténtica desconocida hasta este papel, siendo relegada a roles muy secundarios. No obstante, resulta divertido ver cómo terminaron sus pequeños personajes en Érase una vez en Hollywood y Scream, comparados con su actual repercusión en Anora, la cual estará sin duda entre los grandes trabajos de la temporada.

A Madison la veremos antes este verano en el estreno de la miniserie de Apple TV+, La dama del lago.